Mujer muere tras dar a luz en el Santo Tomás, su madre denuncia negligencia médica

Kimberly Caballero añoraba la llegada de su tercer hijo. Su embarazo y parto fueron normales. Las complicaciones se dieron luego que le dieron de alta en el Santo Tomás.

“No se veía muy bien. Mi hija estaba débil, tenía ganas de vomitar. Se sentía afiebrada por dentro”, relató Auxiliadora Castillo, mamá de Kimberly.

Su madre asegura que le dejaron restos de placenta y que por eso su salud se fue deteriorando.

“Decidí llevarla al centro de salud más cercano, a la 24 de Diciembre, allí le hacen un ultrasonido urgente. La envían al Santo Tomás nuevamente porque le diagnostican que tiene restos placentarios en su abdomen”, contó Auxiliadora.

“La mínima sospecha que haya de una retención de un fragmento de la placenta, hay que hacer una revisión de la cavidad uterina. Puede infectarse y llevar a complicaciones en el post parto”, explicó Domingo Moreno, ginecólogo obstetra.

La joven de 23 años fue internada nuevamente en el Hospital Santo Tomás. Se quejaba de mucho dolor en el abdomen. Su madre dice que no recibió los mejores tratos y que se dieron muchas irregularidades durante su hospitalización.

“Tenían todo metido debajo del brazo. Le pregunté al doctor, me respondió que un accidente, según él, que el doctor había perforado su pulmón pero que habían puesto ese tubo para que el pulmón volviera a la normalidad. Cuando llegó a mi casa, mi hija ya no caminaba. Se quedó sin aire y no pudimos hacer nada por ella. Así cómo le pasó a mi hija, le puede pasar a muchas personas más”, lamentó Auxiliadora.

Directivos y médicos del hospital dieron su versión del caso.

“La paciente la recibimos en la sala con datos evidentes de insuficiencia cardíaca congestiva. El lado derecho del corazón estaba muy grande, muy dilatado. Muy probablemente esto ya venía desde hace muchísimos años”, justificó Alexander Muñoz, médico residente de Cardiología.

“Era una paciente de muy mal pronóstico, esta patología representaba un gran peligro para la vida de la paciente. Esa información se dio a las familiares. Todos los resultados de histopatología en ningún momento hablan que existan restos placentarios en este caso”, aseguró Ángel Cedeño, director del Hospital Santo Tomás.

Kimberly no tuvo la oportunidad de cargar a su bebé y deja a otros dos pequeños de 2 y 5 años. La familia presentará una denuncia ante el Ministerio Público por supuesta negligencia médica.