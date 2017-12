La niña cayó desde el cuarto piso del edificio, según explicó a TVN-2.com, Katherine Martínez, tía de la infante.

Su sobrina sufrió el accidente porque los barandales, al igual que muchas de las infraestructuras de las viviendas, están en pésimo estado.

“ No son solo las barandas, hay filtraciones de agua y cuando llueve todo el interior de las casas se moja”, recalca.

Tras el accidente, la menor fue trasladada al Hospital del Niño, donde murió a las 6:00 a.m. de este martes.

No es la primera vez que un menor se cae, de hecho, otros tres han sufrido accidentes en este proyecto, quienes por fortuna no han tenido lesiones severas, pero en esta ocasión, la niña no gozó de la misma suerte.

El mal estado de los edificios ha sido denunciado por los residentes ante los funcionarios del Banco Hipotecario Nacional (BHN), quienes son los encargados de cobrar a los ocupantes de los apartamentos, pero les han dicho que el tema debe ser revisado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

En el Miviot les dicen que “la garantía” de los apartamentos ya venció.

“ Se tiran la pelota entre unos y otros…” afirmó Martínez.

No se quedarán callados, ni de brazos cruzados. Los residentes de Curundú, darán un plazo de dos días, tiempo en el que esperarán que llegue alguna autoridad para dar respuesta a los daños que presentan los edificios. Si no llega nadie, no descartan ejecutar medidas de protestas.

El edificio donde ha ocurrido la tragedia, forma parte del proyecto que desarrolló la constructora Odebrecht, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli a un costo de 94 millones 363 mil dólares.