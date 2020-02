Carbohidratos como el pan integral o semi integral, pancakes, tortillas de maíz asadas o cocidas mediante una freidora de aire, representan opciones adecuadas, sugiere Puello.

Una lonchera saludable es aquella que está completa en nutrientes, alimentos fáciles de comer para los niños y que no se dañen.

Para los niños que están en edad pre escolar y primaria, se recomienda la inclusión de vegetales. Sobre ese punto, Puello dice que muchos rechazan el consumo de los vegetales, no por el sabor, sino por la textura.

Ante ello, aconsejó a los padres a que acostumbren a comer en casa vegetales, para que cuando se les coloquen en la lonchera no se sorprendan y no sea algo desconocido para ellos, ya que muchas veces esa es la razón por la que no se comen las cosas porque se les pone en la lonchera cosas que nunca antes habían probado.

Recomiendan además, la inclusión de frutas y agua. También es posible que los niños lleven jugos, pero que sean preparados de forma natural.