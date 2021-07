Corrupción en Panamá Panamá, el país donde la Asamblea está ‘desmejorando’ las leyes para castigar la corrupción

Eliminación del récord policivo y flexibilizar las penas accesorias dentro del Código Penal son parte de las iniciativas que la Asamblea Nacional ha puesto en marcha en las primeras semanas de Crispiano Adames como presidente del Órgano Legislativo.

Fue el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, quien propuso eliminar las penas accesorias en todos los delitos, menos en aquellos que son contra la administración pública. Una iniciativa que ha despertado el rechazo de varios sectores de la sociedad civil, entre los que se encuentra el Capítulo panameño de Transparencia Internacional, representado por el abogado Carlos Barsallo.

“ No es un tema prioritario, ya que es algo que está muy bien establecido dentro del Código Penal. Habría que entender la lógica de modificar algo que ha sido probado que funciona (...) Las penas accesorias tienen una lógica y es de obligación del juez imponerlas, no es opcional ”, afirmó Barsallo en Noticias AM.

El experto en estos temas de transparencia aseveró que al final este proyecto de ley y el otro de la eliminación del récord policivo con el objetivo de reinserción a la sociedad, deben ser analizados por el Órgano Ejecutivo que preside Laurentino Cortizo y es quien tiene la última palabra.

Sin embargo, podría darse el caso que la Asamblea apruebe las leyes por insistencia y para eso necesita del apoyo de las dos terceras partes del Ejecutivo. “ También puede pasar que el Ejecutivo lo declare inexequible y lo mandé a la Corte Suprema de Justicia y allá se tome su tiempo”, afirmó el abogado.

El representante de Transparencia Internacional también recordó la modificación a la Ley de Contrataciones Públicas que, al principio inhabilitaba a las empresas involucradas en casos de corrupción, pero que ahora si llegan a un acuerdo de colaboración eficaz con las autoridades pueden hacer negocios con el gobierno.

“ No somos consecuentes en mejorar, sino en mantener un status quo o desmejorar”, afirmó Barsallo.