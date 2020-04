Piden a profesionales de la salud sumarse a la iniciativa 'Médicos por Panamá'

El doctor Daniel Pichel, dijo en una entrevista virtual en Noticias AM, que a raíz de la pandemia y debido al aumento de la necesidad de atención, especialmente pensando en los pacientes que tienen otras enfermedades que no son coronavirus, se decidió crear una plataforma para que los médicos voluntariamente puedan conectarse y dar consultas a personas que necesitan atención, en temas no relacionados al COVID-19.

Es una plataforma digital, medicosporpanama.com a la que pueden accesar los profesionales de la salud y colocar sus datos.

Trabajan en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), para que esté listo el consultorio virtual.

Todos los médicos que quieran inscribirse pueden entrar, registrarse y recibirán la instrucción del uso.