Magistrado Zamorano: composición de Comisión de Credenciales es un tema administrativo

El magistrado José Abel Zamorano de la Sala Tercera de la Contencioso Administrativo indicó que pronto se podría revisar el recurso presentado por los diputados del Partido Panameñista en contra una decisión del Pleno de la Asamblea Nacional (AN) , que busca reconformar la Comisión de Credenciales.

Zamorano, en calidad de magistrado ponente, solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, suspender la escogencia de los nuevos miembros de la Comisión de Credenciales hasta que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie sobre la advertencia de ilegalidad interpuesta por diputados panameñistas.

El magistrado explicó que estaban en espera que el Legislativo remitiera los antecedentes del proceso que guardan relación con el recurso presentado por el diputado, Jorge Iván Arrocha.

Sobre el ambiente de confrontación que ha creado la disputa por el control del a Comisión de Credenciales, el magistrado tiene su opinión.

“La confrontación no la vemos en este proceso. Se trata de un acto no legislativo, sino administrativo por la composición de una las comisiones de la Asamblea, donde algunos actores lo que argumentan es la no aplicabilidad de un acto”, expresó Zamorano.

El magistrado sí reconoció que el proceso es de “connotación de política para un organismo del Estado” y por eso ha sido mediático.

“No es proceso difícil o controversial, ni tan importante como mediáticamente se habla. Aquí lo mediático es por qué se interpone y para qué se interpone el recurso”, expresó Zamorano.