Policentro de San Isidro, un proyecto millonario a punto de cumplir un año paralizado

En marzo de 2018 se cerró el centro de salud de San Isidro. Desde entonces, miles de panameños esperan que se termine la construcción de un nuevo policentro que nunca llega.

TVN Noticias visitó el sitio en diciembre y los residentes destacaron la urgencia de reiniciar el proyecto.

La licitación pública fue adjudicada a ALCA Holding International por 25 millones de dólares. Ingeniería GER sería responsable de los trabajos.

A marzo del 2020, la obra tenía un 43% de avance según la empresa constructora. Debido a la pandemia, se paralizaron los trabajos, y aún no se han reiniciado.

La empresa señala que el gobierno no ha asignado los fondos necesarios.

"El proyecto está parado ya que el tiempo de ejecución venció y no se ha procesado la deuda de tiempo por falta de partida presupuestaria activa", explicó Gastón Regis, de Ingeniería GER. "Los bancos al no tener adenda de tiempo no van a continuar financiando. La última cuenta cobrada es de agosto 2019", detalló.

El tiempo estimado originalmente para el diseño y construcción era de alrededor de un año y medio. Los contratistas advierten que los atrasos incrementan los costos del proyecto.

"Hay impacto de aumento de mano de obra materiales, equipos costos de administración extendidas, costos COVID (medidas de bioseguridad) que son de fuerza mayor, costos de financiamiento, fianzas, seguros, etc... Estos costos deberán ser discutidos con el gobierno y llegar a un acuerdo", apuntó Regis.

Regis concluye que el proyecto seguirá paralizado hasta que se procese la partida presupuestaria y se logre un acuerdo negociado sobre las labores de tiempo.

Los trabajadores de la construcción reclaman que se reactive la obra. Llevan casi un año parados sin cobrar, ni poder recibir liquidación ya que los contratos permanecen suspendidos.

"Pedimos el reintegro, que trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo. Ni el Minsa ni la empresa hacen nada. Ambos se tiran la pelota y los trabajadores están pasando situaciones difíciles", afirmó Norberto Valencia, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

Valencia estima que unos 70 trabajadores se han visto afectados, muchos de los cuáles viven en la comunidad. Adelanta que el próximo miércoles 20 de enero realizarán una acción de protesta y se dirigirán al Ministerio de Salud junto con dirigentes comunitarios para exigir la reactivación del proyecto.