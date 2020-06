'Positiva' reunión entre Panamá y representantes de la Unión Europea que evalúan procesos de pesca

El encuentro virtual se realizó tras la notificación de una Tarjeta Amarilla como una advertencia en ser identificado como un país no cooperante en la lucha contra la pesca.

Torrijos, actual directora de la ARAP, presentó los avances del plan donde se contemplan 8 ejes de acción para continuar las conversaciones a fin de mejorar el control de la flota y cumplir con las exigencias en materia de exportación de productos pesqueros y acuícolas panameños para que continúen entrando al mercado europeo sin ninguna restricción.

El director general de Marina Mercante de la AMP, Rafael Cigarruista, enfatizó que la reingeniería de procesos y estructural toma forma al crear la Unidad de Control y Monitoreo de Flota, especializada en el seguimiento y control de la flota mercante y pesquera panameña.

Esa unidad está bajo la jurisdicción del Departamento de Navegación y Seguridad Marítima, que junto a las acciones de la ARAP identifican las embarcaciones que puedan estar incumpliendo las normas nacionales e internacionales en materia de pesca.

De igual forma, resaltó que el proceso de abanderamiento de buques se ha reforzado, realizando una debida diligencia y confirmando que las embarcaciones no estén listadas en organismos internacionales, para desalentar la pesca no reglamentada y no declarada.

En el encuentro reiteraron que entre las acciones que se deben emprender está la revisión del marco jurídico existente; medidas de gestión, seguimiento, control y vigilancia de la flota pesquera, la cooperación interinstitucional para prevenir la pesca ilegal; la cooperación e intercambio de información con la AMP a fin de tener mayor acceso a los expedientes de registro de naves de la dirección de marina mercante, acceso a las plataformas de licencias nacionales e internacionales de pesca, el seguimiento y evaluación de buques de pesca que podrían estar efectuando pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

Destacan que la ARAP, ha establecido convenios de cooperación con organismos internacionales para la caracterización e identificación de actividades sospechosas relacionadas con la pesca ilegal la identificación de infractores y posibles incumplimientos.

Se ha fortalecido la estructura institucional administrativa a través de la creación de la Dirección de Asuntos Pesqueros Internacionales, el Comité Técnico de Cumplimiento y la Unidad de Tecnología para el desarrollo de aplicaciones vinculadas al control de la pesca.

Las nuevas plataformas, de acuerdo a la administradora de ARAP, han permitido la emisión de licencias incrementando la trasparencia en el proceso y la trazabilidad, se han creado nuevas licencias y se ha incluido la firma electrónica en las licencias de pesca incluyendo controles de verificación.