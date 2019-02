Afectados por la mala práctica médica exigen a los diputados de la Asamblea Nacional (AN), que retomen la discusión del proyecto de Ley 566 que humaniza los servicios de la salud y sanciona la mala praxis.

De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, se han registrado unos 116 casos desde el año pasado.

Un grupo de víctimas se acercará mañana al Legislativo para pedir que se continúe la discusión de la iniciativa.

“Es urgente que se debata esto porque están habiendo nuevas víctimas, casos que no llegan a la demanda porque no tenemos un marco jurídico. En la actualidad, la mala praxis y la negligencia médica no están tipificados como un delito”, expresó a TVN Noticias Elzebir Montenegro, que perdió a su hija por mala práctica médica.

El proyecto fue prohijado, pero aún no pasa a la siguiente etapa en la Comisión de Salud de la Asamblea.

El documento además busca la prevención y la sanción de la mala praxis, para garantizar así un “trato humano y digno” a los usuarios y usuarias de los servicios por parte de los profesionales.

Con información de Gabriel Santamaría.