Rescatan a 3 menores de edad de presunta secta en comarca Ngäbe Buglé, el MP investiga

Los jóvenes se hallaban retenidos en la comunidad de Guayabal, ubicada en la comarca Ngäbe Buglé. De acuerdo a declaraciones preliminares del ministro Pino, se encuentran en buen estado físico.

"Es algo que no queremos que pase en esta parte del país. Es una parte del país dónde se llega por vía aérea. Las condiciones climáticas ayer no nos ayudaron. Por seguridad no pudimos llegar (ayer)", manifestó Pino. Reveló que la información llegó gracias al reporte de un periodista de Veraguas.

La denuncia que recibieron señalaba que se trata de una secta religiosa. Sin embargo, Pino enfatizó que el proceso se encuentra en trámite judicial y se realizan las investigaciones pertinentes para corroborar los hechos.

Agentes del Servicio Nacional Aeronaval, se trasladaron a la comunidad para trasladar a los tres menores retenidos.

Las unidades de las Fuerzas Especiales, a bordo de la AN-145 se trasladan a la comunidad de Guayabal, Comarca NGabe Bugle, en la búsqueda de los 3 menores retenidos, y encontrados. Estos fueron presuntamente retenidos en contra de sus voluntad, por una supuesta secta religiosa. pic.twitter.com/6pqrCwzi9k — Senan Panamá (@SENANPanama) August 15, 2020

Nuestros #Aeronavales, se mantienen en el área del Guayabal en la Comarca Ngäbe-Buglé acompañando a otras entidades en diligencias, donde se mantenían varios menores de edad presuntamente secuestrados. pic.twitter.com/b6bl9gfuFw — Senan Panamá (@SENANPanama) August 15, 2020

Por su parte, el Ministerio Público (MP) informó que ya ha iniciado la investigación correspondiente por el delito de privación de libertad, para deslindar responsabilidades.