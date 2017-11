Denuncian doble estándar al investigar donaciones de Odebrecht

El dinero fue entregado a una fundación para la campaña política de Varela en 2009. Sin embargo, la fiscal dijo que este pago fue investigado y archivado por la exprocuradora Ana Belfon.

“Esa especie que está surgiendo de que no puede ser investigado, porque ya había sido investigado antes por Ana Belfon, evidentemente no refiere al caso Odebrecht. De haber referido, no hubiese sido indagado”, manifestó el abogado y excontralor, Alvin Weeden.

Para el abogado Ramón Ricardo Arias, el Ministerio Público pretende confundir a los panameños al asumir esta posición.

“Estamos hablando de la misma fiscal, del mismo Ministerio Público, de la misma procuradora que se ha pasado los últimos seis meses quejándose de los tecnicismos que le aplican a ella en el Órgano Judicial. Ahora, cuando debe investigar a una persona cercana a la familia Varela, se sale con un tecnicismo”, cuestionó Arias.

Lasso, exembajador de Panamá en Corea del Sur, logró que cuatro dirigentes panameñistas conocieran al directivo de Odebrecht, André Campo Rabello.

Uno de ellos, el diputado Adolfo ‘Beby’ Valderrama, se pronunció sobre el tema en los desfiles del 10 de noviembre en Juan Díaz.

“Yo no tengo porque negar que yo conocí al señor Rabello. El que no la debe no la teme, no tengo ni un tipo de relación en base a coimas a donaciones. De mí no dependían los proyectos”, se defendió Valderrama.

Lasso fue indagado por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht. Admitió que su hija, Michelle Lasso, era firmante en dos cuentas bancarias en las que se recibió el dinero.