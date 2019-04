Servicios de MiBus operarán con desvíos por actividades de la Semana Santa

Los servicios de Panamá Viejo realizarán los siguientes desvíos por procesiones los días viernes 12, lunes 15, martes 16, jueves 18 y sábado 20 de abril.

Sentido Este al Centro:

Servicios de Panamá Viejo

Al llegar a la rotonda de Vía Israel, se desviarán tomando la Vía Brasil hasta la Calle Luis García, donde girarán a la izquierda para recorrer la Vía España y bajar por la Calle 42 Este hasta llegar a la Av. Balboa y retomar su recorrido habitual.

Sentido Centro al Este:

Servicios de Panamá Viejo

Realizarán su recorrido habitual hasta la parada Calle 49 (Cinta Costera), en donde tomarán el retorno hacia Av. Balboa y girarán a la derecha la Av. Federico Boyd para ingresar a la Calle 50 hasta llegar a la Rotonda de Vía Israel donde retomarán su curso programado.

Las rutas de Alcalde Díaz operarán con desvíos el domingo 14 de abril de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., el sábado 20 de abril de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. y el domingo 21 de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.

Alcalde Díaz: Durante la procesión, los vehículos que estén realizando rutas a lo interno de la comunidad deberán circular por la vía principal Boyd Roosevelt (Carretera Transistmica).

El viernes santo, 19 de abril, las rutas de Panamá Viejo, Corredor Sur y Vía España operarán con los siguientes desvíos.

Sentido Este al Centro:

Servicios de Panamá Viejo

Al llegar a la rotonda de Vía Israel, se desviarán tomando la Vía Brasil hasta la Calle Luis García, donde girarán a la izquierda para recorrer la Vía España y bajar por la Calle 42 Este hasta llegar a la Av. Balboa y retomar su recorrido habitual.

Servicios de Corredor Sur

Se desviarán por el viaducto que conduce de forma directa a la Av. Balboa, sin realizar las paradas de Paitilla y Aquilino de la Guardia. Retomarán su recorrido en la parada del Parque Urracá.

Sentido Centro al Este

Servicios de Panamá Viejo

Realizarán su recorrido habitual hasta la parada Calle 49 (Cinta Costera), en donde tomarán el retorno hacia la Av. Balboa y girarán a la derecha en la Av. Federico Boyd. Luego, continuarán su recorrido por la Av. Manuel Espinosa Batista, luego tomarán a la derecha hacia la Vía Transístmica y al llegar a la rotonda de Av. El Paical, saldrán a la derecha por la Av. Ramón Arias hasta llegar a la Vía Israel para continuar su recorrido habitual.

Servicios de Vía España

Luego de pasar la parada Av. 4ta Sur, se desviarán tomando a mano izquierda en la Av. Federico Boyd para conectar con la Vía Transistmica, y al llegar a la rotonda de Av. El Paical, saldrán a la derecha por la Av. Ramón Arias y continuarán su recorrido hasta la rotonda de Vía Israel donde harán la parada de Multiplaza en sentido ida y retomarán su ruta habitual.

En horas de la tarde del viernes 19 de abril, también se realizarán desvíos en Calidonia por actividades de Semana Santa.

Calidonia (Iglesia Don Bosco): Por el desarrollo de una procesión en la Vía Principal de Calidonia, permitiendo el paso parcial de vehículos, por tanto, se recomienda manejar con precaución.

Los servicios de Alcalde Díaz y Ciudad Bolívar modificarán sus recorridos durante la procesión del viernes 19 de abril en horario de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Alcalde Díaz y Ciudad Bolívar: Durante la procesión, los vehículos que estén realizando rutas a lo interno de las comunidades deberán circular por la vía principal Boyd Roosevelt (Carretera Transistmica).

El sábado 20 de abril, los servicios de Panamá Viejo realizarán las siguientes modificaciones a su recorrido en horario de 3:30 p.m. a 6:00 p.m.

Sentido Este al Centro

Servicios de Panamá Viejo:

Al llegar a la rotonda de Vía Israel, se desviarán tomando la Vía Brasil hasta la Calle Luis García, donde girarán a la izquierda para recorrer la Vía España y bajar por la Calle 42 Este hasta llegar a la Av. Balboa y retomar su ruta según lo programado.

Sentido Centro al Este

Servicios de Panamá Viejo:

Realizarán su recorrido habitual hasta la parada Calle 49 (Cinta Costera), en donde tomarán el retorno hacia Av. Balboa y girarán a la derecha la Av. Federico Boyd para ingresar a la Calle 50 hasta el cruce con la Av. Belisario Porras, y continuarán su recorrido habitual por la Vía Cincuentenario.