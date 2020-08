Sugieren 'eliminar' del servicio público a funcionarios que no velan por el bien común

Esa gente, independientemente de quién las haya recomendado, no me interesa si es diputado o si es quien sea, si es el gobernador, si es la esposa del gobernador, si es Vigil, no me interesa. Ni vicepresidente, nadie. O trabajan o se van para su casa”, sentenció el pasado 7 de agosto el presidente Laurentino Cortizo.