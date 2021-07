Sugieren que el gobierno debe apostar al desarrollo de puertos y no a la minería

La exdiputada y excandidata presidencial Ana Matilde Gómez hizo un análisis este martes 13 de julio, en Mesa de Periodistas, sobre temas importantes del acontecer nacional, entre ellos: la delincuencia y la minería.

Aumento de la delincuencia

Gómez considera que el aumento de la delincuencia en el país está relacionado a una gran cantidad de factores como el desempleo, la deserción escolar, el crimen organizado y su penetración en las estructuras de la sociedad entre otras.

Vea también: Recomiendan dirigir estrategia para combatir la delincuencia que afecta al 'panameño de a pie'

Señaló que el panameño debe prepararse porque puede haber una escalada.

Destacó que el perfil sociocriminal del país cambió por el tema de la migración forzada, de país de tránsito y las cifras macroeconómicas, que pueden entusiasmar a las personas a migrar, convirtiéndolo en una olla de presión que en algún momento explota.

Gómez indicó que los decomisos de drogas, si bien son un golpe a la economía del narcotráfico, genera que la delincuencia común se dispare, porque necesitan de esa actividad menuda día a día para poder seguir vigentes y sostenerse.

Vea también: 72 jóvenes entre 15 y 29 años han sido asesinados en los primeros 5 meses del año

Para la exprocuradora, hay que atacar todas las fuentes de mano de obra barata para el crimen, que es la deserción escolar, el hambre, la desnutrición, los conflictos en el hogar, y todos esos elementos que hacen que haya grupo de muchachos abandonados, hambrientos y desocupados en las esquinas.

Ante estas fuentes son importante las estrategias de reinserción y resocialización, ya que existe poca articulación con el sector privado porque es un problema que no puede resolver solo el gobierno.

Vea también: Minería: ¿Pobreza o desarrollo?

Manifestó que el narcotráfico tiene que ser combatido como lo que es, como un gran negocio y hay que pegarle a la parte lucrativa porque es la principal manera de desarticular estas organizaciones criminales.

Reiteró que la pandemia tendrá como consecuencia el aumento de la criminalidad, por eso el país debe prepararse, porque es algo que difícilmente se podrá habilitar.

Minería en Panamá

Sobre la creación de un nuevo marco legal para la explotación minera, Gómez señaló que, así como dicen que es una actividad que se desarrolla en varias partes del mundo, en estos países existen conflictos socioambientales por las afectaciones que han tenido, señalando que Panamá no tiene los despoblados, ni la extensión territorial que tienen esos países donde están los yacimientos.

Para Gómez, el desarrollo de esta actividad no protege la visión estratégica de país, porque donde están asentados estos establecimientos hay comunidades cercanas y fuentes de agua que hay que proteger porque el principal recurso que tenemos es el Canal de Panamá.

“El 95% del agua que abastece Colón, Panamá, San Miguelito y La Chorrera se puede ver afectada con esta actividad, porque la actividad minera para extraer material metálico en la forma más barata y rápida es con tinas o lixiviados o lavado de la piedra y eso se hace de una manera que contamina”, manifestó.

Resaltó que da mucha preocupación que el enfoque sea que ahí está toda la posibilidad de la recuperación económica si no se hace bien, recordó que existen antecedentes con varias minas que dejaron experiencias negativas, que demuestra que Panamá no tiene la capacidad instalada para poder obtener un buen contrato y una buena actividad administrativa, porque los contrapesos no están preparados para la batería de abogados que contratan estas empresas.

Gómez dijo que la seguridad jurídica no es solo respetar a los que están, sino hacer cambios donde hay que hacerlos, y a su parecer no se puede alegar seguridad jurídica.

Para Gómez, la apuesta del gobierno debe ser el desarrollo de puertos y no de la minería.