Transparencia Internacional pide mayor claridad de compras en pandemia

Luego de la investigación del diario La Prensa sobre supuestas compras a precios onerososos de insumos médico quirúrgicos para afrontar la crisis sanitaria del Covid-19 y que precisó que el 85% de los fondos asignados se estarían otorgando a un solo contratista, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre reaccionó, señalando que existe una mesa interinstitucional de compras Covid que se encarga de las adquisiciones.

Por su parte Olga de Obaldía de Transparencia Internacional Panamá cuestiona que no se den los nombres de los integrantes de la mesa de adquisiciones de Covid. "Mantener en opacidad los nombres de las personas que forman parte de la mesa de compras que se están haciendo bajo el proceso de excepción, es un caldo de cultivo para posibles conflictos de interés", señaló. Explicó que al no transparentar los procesos, no hay control social de las compras, lo que puede llevar a la corrupción.

La mesa interinstitucional de compras Covid la integra personal de compras de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud, Contrataciones Públicas, un representante de la Contraloría General y otro de la Unidad de Proyectos Especiales.

TVN Noticias solicitó mayor información al Ministerio de Salud sobre el proceso de compras, montos y adquisiciones pero no hubo respuesta.