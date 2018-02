"Sabemos que el gran ataque de la familia viene de la ideología de género, defenderemos siempre la familia natural y la familia según el proyecto de Dios", fueron las palabras de Monseñor Ulloa, en tono enérgico.

“Defenderemos la familia entre un hombre y una mujer. No vamos a permitir que otros organismos se metan en nuestras costumbres”, indicó el arzobispo de Panamá.

"Si hay algo que nos va a unir a todos los panameños es defender a la familia, quieren traer este tema cuando hay temas más importantes como la corrupción", aseguró Ulloa.

Ulloa también le pidió a los políticos que no se traten de aprovechar de la JMJ, que se realizará en enero del próximo año en Panamá.

"No dejemos que la politiquería se inmiscuya en la Jornada Mundial de la Juventud", manifestó Ulloa, quien agregó "no importa lo que digan de la JMJ eso no me preocupa porque creemos en la juventud".

"En la Jornada los protagonistas son los jóvenes, creemos en la juventud", resaltó el arzobispo Ulloa.