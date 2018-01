Varela se refiere a quienes buscan evadir la justicia con 'influencias políticas'

En el acto, el mandatario se refirió a los proyectos licitados por la pasada administración que debieron ser revisados y adecuados para su ejecución, durante la gestión de Varela.

"Esta obra se licitó y contrató en el Gobierno anterior. No quiero hablar de cómo se licitó. Eso no me toca a mí. A mí me toca proteger las obras, los empleos y corregir los errores administrativos, porque los otros errores los corrige la justicia", indicó Varela.

El jefe de Estado también envió un mensaje a aquellos, que según él, han huido y "buscan la influencia política, mediática o económica" para evadir la justicia. "La justicia tarda pero siempre llega. Mejor es aceptar los errores, cerrar el capítulo y movernos todos hacia adelante", manifestó.

Asimismo, el mandatario expresó que aquellos que "aceptaron su responsabilidad, corrigieron y pactaron con el Estado tienen derecho a seguir adelante".

Varela señaló en su discurso que se hubiesen afectado las comunidades y miles de trabajadores si se abandonan los proyectos licitados. "Lo correcto fue proteger empleos y terminar las obras", añadió.

Como ha expresado en otros actos públicos, el presidente apuntó que seguirá haciendo obras, concluir las que recibió su administración y "llevar este país en paz".

"Muchos por temas políticos, y más ahora en la campaña, se dedicarán a atacarme porque piensan que atacar al presidente es ganar elecciones. Cuan equivocados están", dijo Varela, refiriéndose a la oposición de su gobierno.

La obra de infraestructura vial, de unos 188 kilómetros y con un costo de $1,086 millones, incluye la construcción de 29 puentes, 84 retornos, 17 puentes peatonales, dos nuevos carriles y la rehabilitación de los existentes, detalló la Secretaría de Comunicación del Estado en una nota de prensa.