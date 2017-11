Varela dijo que se recibieron aportes de Odebrecht para campaña pero de manera indirecta

El presidente de la República, Juan Carlos Varela salió al paso de las críticas y reiteró que su campaña no recibió una donación “directa” de la empresa Odebrecht.

Las palabras del mandatario se dieron durante un recorrido este jueves 9 de noviembre, cuando entra en vigencia la rebaja del costo del pasaje por los corredores.

Tras las preguntas de los medios sobre este recorrido, en un día en que el país sigue con expectativa la audiencia por el caso Odebrecht, Varela dejó entrever que no era para opacar esta diligencia e indicó que la fecha había sido pautada con antelación.

Con respecto a personas implicadas en este caso, Varela dijo que los nombres han ido saliendo. "Yo he visto publicaciones de medios impresos del país, que los nombres han ido saliendo, incluyendo los nombres de personas involucradas en la parte política. No solo los nombres, sino de forma irregular hasta las indagatorias”.

Una vez más indicó que no recibió “donación directa” de la empresa Odebrecht.

“El partido (Panameñista) ha sacado un comunicado sobre el rol que jugó una persona que tuvo relación con esta empresa y explica todo el tema que jugó está persona en apoyo político y social, a la campaña del partido Panameñista”, dijo Varela, en referencia a Jaime Lasso, quien prestó servicio de asesoramiento a la constructora brasileña.

Aseguró, que el partido está diciendo que hubo una persona que tuvo una relación cuando la empresa no estaba siendo señalada y cuestionada por actos de corrupción. “Era un actor importante en la economía (Odebrecht)”, puntualizó.

Según Varela, en su Gobierno, Odebrecht no tiene ni el uno y medio de los proyectos licitados, porque “se dijo que no podían participar mientras no se llegaba a un acuerdo con el Estado y se supiera la verdad”.