La medida afectó el libre tránsito en la Avenida Balboa y la Cinta Costera y cientos de conductores se vieron afectados por el tranque.

Los vendedores de pescado al por mayor dicen que tienen un espacio afuera del Mercado de Mariscos y que se han quedado esperando ser ubicados en un área de trabajo en mejores condiciones.

Alegan que el alcalde de la capital, José Isabel Blandón les prometió un espacio y ahora se les ha dicho que solo tendrán seis estacionamientos para colocar sus vehículos de venta.

Son al menos 60 vendedores mayoristas, quienes llevan mercancías de diversos puntos del país.

Han dicho que han solicitado cita con los administrativos del Mercado de Mariscos y la problemática sigue, principalmente porque solo puede estar una hora en el sitio, pues sienten que no pueden trabajar con horario, porque los pescadores no saben cuando salen al mar si traerán o no productos.

Dijeron que se han visto en la necesidad de cerrar calles con el ánimo de lograr una conversación con la vicealcaldesa Raisa Banfield o los encargados del mercado.

Posteriormente las autoridades reabrieron la Cinta Costera.

Con información de Alfredo Mitre