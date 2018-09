Zulay Rodríguez reconoce victoria de 'Nito' Cortizo, pero no lo llamará primero

Cortizo recibió alrededor del 70% del voto, mientras que Zulay obtuvo cerca del 20%, según cifras preliminares del Tribunal Electoral.

Pero Zulay no llamará a Cortizo.

“Un caballero siempre llama a las damas primero. Y yo soy una dama”, declaró ante las cámaras de televisión en el Palacio Dorado. Los periodistas la esperaron primero en su oficina de Obarrio, donde llegaron los maquillistas hasta que finalmente se trasladó a El Dorado.

“No siempre se gana en la primera”, declaró Zulay. Afirmó que fue la estructura del partido y el poder de los diputados de la Asamblea Nacional la clave del triunfo de Cortizo. A pesar de formar parte de la Asamblea, la diputada Rodríguez ha denunciada y criticado a copartidarios desde su curul. “Son los diputados los que mandan en este país. Se consolida su poder”, añadió.

Sin embargo, Zulay enfatiza que va a apoyar a su partido en 2019. “No puedo cambiar mi naturaleza de hacer lo correcto. Lo que hagan mal, lo criticaré y le informaré a la población”, aseguró.

Además de su postulación a la candidatura presidencial, Zulay se presentó como candidata para la reelección en su curul de diputada, candidatura que, al momento de esta publicación, iba ganando. La diputada se considera ahora una segunda fuerza dentro del colectivo político.

“Él (Cortizo) tendrá que ver si quiere ganar las elecciones de 2019. Necesita una segunda fuerza, que somos nosotros”, declaró.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de aceptar un puesto en el gabinete de Cortizo, si este llegara a ganar la Presidencia de la República, aclaró que ella no aspiraba a ninguno de esos cargos. Pero luego apuntó que prefiere no especular.

No considera recomendable pactar alianzas con otros partidos como Cambio Democrático, pero no detalló cuál sería la clave para evitar que el PRD sea derrotado por tercera vez consecutiva en las elecciones generales.

Arguyó que aunque muchos dicen “que al PRD le toca”, le preocupa el discurso en la campaña nacional y los debates. “Una cosa es ganar una primaria, otra una elección general”, detalló.

Lo que es seguro es que su ambición política está lejos de estar colmada, o satisfecha con una curul de la Asamblea Nacional. Aspirará a la Secretaría General del Partido, que actualmente mantiene Pedro Miguel González, y no descarta una futura carrera presidencial.

“Yo no me voy a retirar de la política. El político que no camina, expira”, acotó. “Nos tienen que tomar a todos en cuenta. No hacemos acuerdos de recámara, no nos rendimos fácilmente”.