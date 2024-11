Campaña 'Caza Cochinos' ha tenido excelentes resultados, según Autoridad de Aseo

Ciudad de Panamá/Ovil Moreno, administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), aseguró que la campaña implementada en lo que va de su gestión, denominada "Caza cochinos", ha obtenido excelentes resultados y se ha percibido que la comunidad se ha involucrado.

La medida funciona por medio de fotos y vídeos que son enviados como denuncias al 6695-0000. Una vez hecho este proceso, la AAUD se encarga de ubicar a las personas que han cometido la falta, luego son llamadas ante el Juzgado de Aseo y con las pruebas que se tengan, son multadas.

Moreno, destacó que se ha dado el caso de personas que llegan y dicen: "Me vi en una campaña asoleando el cochino de ustedes, no me han llamado, pero vengo, porque quiero pagar".

Las multas colocadas a personas naturales van de 25 a 500 dólares, mientras que para las personas jurídicas van de 100 a 1,000 dólares.

El próximo viernes 15 de noviembre inicia una moratoria que se extenderá hasta el 15 de enero. Actualmente, los clientes residenciales mantienen una deuda acumulada con la AAUD de 93.9 millones de dólares. Los comerciales acumulan 20.6 millones de dólares adeudados y los clientes gubernamentales deben 1.9 millones

En total, la deuda de los clientes de la AAUD asciende a 116 millones de dólares. Solamente en Tocumen, donde están exigiendo más frecuencia, hay una morosidad de 5 millones y en Pacora hay una deuda de 7 millones de dólares.

Hasta el momento se han entregado más de 3500 citaciones

Entonces la persona exige un mejor servicio, pero no pagan por la recolección de desechos… Pagan los carretilleros dos y tres veces por semana. — Ovil Moreno - Administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD),

Este fin de semana hay feria en el centro comercial Megamall, para quienes estén interesados a acogerse a la moratoria.

¿Beneficios de la moratoria?

La persona que se disponga a cancelar el total de la deuda será beneficiada con un 50% de condonación de la deuda, siempre y cuando el otro 50% sea cancelado de inmediato.

En tanto, el comercio que desee poner su cuenta al día, se le otorgará un 30% de condonación de deuda y el otro 70% tiene que cancelarlo inmediatamente.

Los que quieran hacer un arreglo de pago, también tendrán un beneficio de 10%, si abona un 20% del total de su deuda-

Lo otro, agregó Moreno, se prorrateará entre 6 meses a un año.

Igualmente, los comercios que se inclinen por el arreglo de pago, recibirán un 10%, siempre y cuando paguen un 30%, y el resto lo podrán saldar a plazos.

Para quienes, si están al día, se empezarán a hacer los análisis correspondientes para darles un incentivo, por su responsabilidad.

De acuerdo con la AAUD, Panamá tiene los índices más altos de producción pre cápita de basura y la producción de desechos está directamente relacionada con los ingresos de los ciudadanos.