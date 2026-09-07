Acodeco recomienda comparar tasas y costos antes de adquirir una tarjeta de crédito

La Acodeco recordó que la tasa de interés no es el único factor que debe evaluar una persona al momento de escoger una tarjeta de crédito.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomendó a los consumidores analizar y comparar las condiciones de las tarjetas de crédito antes de adquirir una nueva o decidir mantener la que actualmente poseen.

La recomendación está basada en los resultados del Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Financiamiento correspondiente a agosto de 2026, elaborado por la entidad en cumplimiento de la Ley 81 de 31 de diciembre de 2009, que establece la publicación periódica de este tipo de análisis.

El informe recopila información sobre las tasas de interés nominal anual y otros costos asociados a diferentes tarjetas de crédito y productos de financiamiento disponibles en Panamá, con el objetivo de brindar herramientas para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas.

Entre las diferencias identificadas en las tasas de interés, las tarjetas Visa o Mastercard Clásica, Esencial o Standard registraron tasas desde 15% hasta 27.12%. En las tarjetas Cash Back Clásica o Tradicional, los porcentajes oscilaron entre 13.50% y 26.49%.

Por otro lado, las tarjetas Visa o Mastercard Empresarial, Corporativa o Corporate presentaron tasas entre 0% y 23.50%, mientras que las Dorada, Oro o Gold registraron tasas desde 13% hasta 26.52%. En el caso de las tarjetas Platino o Platinum, las tasas estuvieron entre 11.50% y 27.12%.

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La anualidad también debe ser tomada en cuenta

La Acodeco recordó que la tasa de interés no es el único factor que debe evaluar una persona al momento de escoger una tarjeta de crédito. La anualidad y otros cargos pueden representar costos significativos durante el uso del producto financiero.

Según el estudio, existen tarjetas con anualidades de B/.0.00, mientras que otras superan los B/.100.00. Entre las anualidades más elevadas se encuentran B/.160.50 para tarjetas Empresarial, Corporativa o Corporate; B/.155.00 para Platino o Platinum, y B/.115.00 para Dorada, Oro o Gold.

En las tarjetas Clásica, Esencial o Standard, las anualidades van desde B/.0.00 hasta B/.98.00, mientras que las Cash Back Clásica o Tradicional presentan costos que oscilan entre B/.40.00 y B/.84.00.

La entidad también aconseja revisar otros cargos y condiciones, entre ellos los seguros contra fraude, seguro de desgravamen, penalizaciones por pagos atrasados, sobregiros y adelantos en efectivo.

Asimismo, recomienda valorar los beneficios adicionales que ofrece cada producto, como programas de puntos, acumulación de millas y devolución de un porcentaje de las compras mediante cashback.

El estudio puede ser de utilidad también para quienes ya poseen una tarjeta de crédito y analizan trasladar su saldo a otra entidad financiera que ofrezca una tasa de interés más baja. Sin embargo, la Acodeco señala que en estos casos también deben compararse los demás costos asociados.

La institución recordó que las cifras publicadas son referenciales y que las condiciones pueden variar dependiendo del producto, la entidad emisora y el perfil de cada cliente.

Antes de aceptar una tarjeta de crédito, la Acodeco recomienda conocer no solo el monto disponible para utilizar, sino también el costo que tendrá financiarlo. Comparar tasas de interés, anualidades y demás cargos puede ayudar a elegir una alternativa que se ajuste mejor a las necesidades y capacidad de pago del consumidor.