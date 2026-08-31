Acodeco recupera $222 mil en multas que agentes económicos no pagaron voluntariamente

El cobro coactivo es el procedimiento utilizado por Acodeco para exigir el cumplimiento de una multa cuando el agente económico sancionado no la paga voluntariamente y la resolución que impuso la sanción ya se encuentra en firme.

Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recuperó $222,506.96 en multas pendientes de pago mediante procesos de cobro coactivo tramitados entre enero y julio de 2026.

La gestión estuvo a cargo del Juzgado Ejecutor de la entidad y comprendió 496 expedientes en todo el país, entre obligaciones canceladas y arreglos de pago.

El cobro coactivo es el procedimiento utilizado por Acodeco para exigir el cumplimiento de una multa cuando el agente económico sancionado no la paga voluntariamente y la resolución que impuso la sanción ya se encuentra en firme.

Según el artículo 107 de la Ley 45 de 2007, una vez ejecutoriada la resolución administrativa, el sancionado dispone de diez días hábiles para pagar. Si el plazo vence sin que la obligación sea cancelada, la resolución adquiere mérito ejecutivo y puede comenzar el proceso de cobro.

El procedimiento permite recuperar las multas mediante pagos completos o arreglos de pago. Cuando corresponde y se han cumplido las etapas legales, el Juzgado Ejecutor también puede ordenar medidas cautelares, como el embargo de bienes o fondos.

Acodeco explicó que el dinero recuperado tiene distintos destinos, dependiendo de la naturaleza de la infracción y de lo establecido en la legislación aplicable.

El mecanismo busca evitar que las sanciones por infracciones a las normas de protección al consumidor y defensa de la competencia queden sin efecto por falta de pago.