Juan Diego Vásquez: 'estamos entrando a jugar con todas las reglas del sistema para romper y abrir el sistema'

A juicio de Vásquez, las propuestas aprobadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales los empujaron a convertirse en partido; negó que se estén desmoronando. Dijo que se inclina en el 2029 por buscar una postulación en la Asamblea Nacional.

Panamá/La decisión de Vamos de iniciar el proceso para convertirse en partido político responde a la intención de competir dentro de las reglas electorales vigentes y promover cambios desde el propio sistema, según su presidente, Juan Diego Vásquez.

“Nosotros estamos entrando a jugar con ahora todas las reglas del sistema para romper y abrir el sistema”, manifestó.

La decisión de convertirse en partido fue adoptada el sábado por los miembros de Vamos, organización que hasta ahora ha participado en los procesos electorales como una plataforma de candidatos independientes. Esto, según han explicado, también se debe a las reformas electorales que buscan restringir la participación de los candidatos por libre postulación.

“Y si lo que quieren llevarnos es a inscribir un partido político para poder participar, lo vamos a hacer porque nuestro objetivo es participar para ganar los puestos de mando popular, para poder tener el poder de realmente resolver los problemas a los panameños”, manifestó Vásquez en Noticias AM.

El dirigente rechazó que la transformación de Vamos implique abandonar los cuestionamientos formulados contra los partidos tradicionales. Afirmó que la organización continuará enfrentando prácticas como el uso de los cargos públicos para beneficiar a familiares y amigos, así como el manejo inadecuado de los recursos estatales.

Lo que hemos estado cuestionando y vamos a seguir cuestionando son las malas prácticas en la política que han llevado a los políticos tradicionales, a las personas que lamentablemente han decidido robarle al país, que han decidido mentirle al país, que están nombrando a familia, amigos, etc., en los puestos públicos”.

A juicio de Vásquez, las propuestas aprobadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales revierten avances democráticos que habían facilitado la participación de los independientes. Entre los cambios cuestionados mencionó la disposición según la cual un miembro de un partido político que respalde con su firma a un aspirante por libre postulación incurriría en una renuncia directa a su colectivo.

“Una persona debe poder empujar, impulsar, apoyar una candidatura por libre postulación o independiente sin tener que renunciar a un partido político”.

Lo que está ocurriendo es que la misma gente de siempre quiere quedarse con el poder, pero no porque lo convenza a usted de que son mejores, o porque tienen respuestas para usted, sino porque están haciendo leyes y reglas del juego que le impiden a cualquier otro competir”.

También cuestionó la propuesta que limitaría al elector a un solo voto por candidatos independientes en los circuitos plurinominales, aunque en esas circunscripciones se elija a varios diputados.

Vásquez puso como ejemplo a San Miguelito, donde cuatro diputados independientes fueron elegidos en 2024. Según explicó, la modificación impediría que un ciudadano respalde mediante el voto a varios aspirantes por libre postulación dentro de un mismo circuito.

“Lo que ellos quieren es que usted, que quiere cuatro diputados independientes, o que quiera a estos cuatro, o a estos cinco, o a estos seis, usted no los pueda elegir”, sostuvo. El presidente de Vamos advirtió que el debate de las reformas apenas comenzará en la Asamblea Nacional y que las propuestas todavía podrían mejorar o endurecer las condiciones para los independientes.

El debate de la reforma electoral arranca apenas en la asamblea. Y esto puede ponerse mejor, lo que yo no creo, o puede ser mucho peor para la democracia. Lo que yo no podía hacer, lo que el equipo de Vamos no podía hacer, era dejar en manos de los mismos de siempre. En los que han hecho de todo para destruirnos. En los que almuerzan de espaldas al pueblo y que no le resuelven al pueblo. A esos dejarles el poder de si nosotros podemos competir era irresponsable y era ilusorio”.

Promete defender a los independientes

Vásquez aseguró que convertirse en partido político no llevará a desatender las disposiciones que puedan afectar a quienes decidan competir sin pertenecer a una organización partidista.

Nosotros estamos entrando a jugar con ahora todas las reglas del sistema para romper y abrir el sistema”, afirmó.

Agregó que las diputadas de Vamos integrantes de la Comisión de Gobierno, Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, continuarán oponiéndose a los cambios que consideren perjudiciales para la participación independiente. Añadió que "nosotros vamos a luchar en la Comisión de Gobierno y vamos a luchar cuando podamos luchar para que las reglas del juego estén hechas para todos".

Porque esto no se trata de mí, te lo repito. No se trata de los diputados que están hoy en la Asamblea. Se trata de ti, de la gente que está en su casa, de esos panameños que, si no ven, aun en mi representación, y tienen todo el derecho de hacerlo, tienen que tener la oportunidad, por constitución, por derecho humano, a elegir y a ser elegidos”, señaló.

Aseguró que "la participación libre o independiente tiene que existir. Y nosotros las vamos a defender aun con la decisión que tomamos”.

Vásquez también cuestionó la propuesta de aumentar de 2% a 3% el porcentaje requerido para constituir nuevos partidos políticos, mientras simultáneamente, según indicó, se establecen mayores restricciones para las candidaturas independientes.

Hay un club, hay una casta, hay un grupo de personas amarradas al poder político y económico, históricamente, que lo que quieren es que nadie más decida. Nuestra propuesta es que haya en el país alternativas que usted pueda elegir, entre nosotros y que usted quiera”.

El "no hay candidatos sembrados" y el papel de Rubén Blades

Aseguró que dentro del proceso para constituirse como partido político no existen candidaturas previamente acordadas ni puestos garantizados para las elecciones generales de 2029.

“Aquí no hay candidatos sembrados”, afirmó al ser consultado sobre la figura que podría representar al nuevo colectivo en la próxima contienda presidencial. El exdiputado explicó que la definición de las candidaturas deberá producirse después de que Vamos complete su constitución como partido político. Agregó que la organización buscará mecanismos democráticos y abiertos, conforme a lo que establezca la legislación electoral.

Al ser consultado sobre la cercanía del cantautor Rubén Blades con Vamos, Vásquez aclaró que el artista respalda la visión de la coalición, pero no ocupa un cargo en su junta directiva ni participa en la toma de decisiones.

Él es uno de esos más de 300 mil panameños que en 2024 apostaron por esta coalición. Y Rubén es parte de ese grupo de personas que quiere ver un país distinto. No por eso Rubén es el tomado de decisiones, no por eso es el que decide por nosotros, él no tiene un puesto en la junta directiva”, indicó.

También precisó que Blades no asistió a la reunión del sábado porque se encontraba de gira fuera del país y que todavía no había firmado para respaldar la inscripción del partido.

Yo celebro y aplaudo el apoyo del maestro Blades y de todas las personas que, entendiendo nuestra visión cuál es, quieran sumarse, abonar y ayudarnos a construir, no solamente la visión, sino el país que la acompañe”, expresó.

Vásquez evalúa postularse en 2029 para diputado

Vásquez confirmó que contempla buscar un cargo de elección popular en 2029, aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre la posición a la que aspirará.

“Yo, como saben, decidí en el 2024 no buscar un cargo de elección popular, pero sin duda, sin duda, si Dios me da la vida y la oportunidad y el pueblo me apoya en este proceso de inscribir el partido, yo voy a buscar una postulación en el 2029”, agregó.

Aunque no descartó otras posibilidades, señaló que el escenario más probable sería intentar regresar a la Asamblea Nacional por el circuito de San Miguelito.