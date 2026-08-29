¿Por qué Vamos da el salto a partido político? Vásquez, Prado y Zúñiga explican las razones

Juan Diego Vásquez insistió en que la creación de un partido no significa que Vamos pretenda replicar las estructuras de los partidos tradicionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Coalición Vamos decidió este sábado 29 de agosto avanzar en la constitución de un partido político, una decisión que, según su presidente, Juan Diego Vásquez, responde tanto a la voluntad expresada por sus dirigentes y bases como a los cambios en las reglas electorales que, a su juicio, dificultan la participación de los independientes en las próximas elecciones.

Durante la tercera Asamblea General de Vamos 2026, Vásquez aseguró que la decisión representa una evolución de la coalición y reiteró que el objetivo es mantener una forma distinta de hacer política.

“Frente a las amenazas de los políticos de siempre, los políticos que nos han robado y hecho daño, al equipo de personas independientes que conforman la Coalición Vamos, no tenemos miedo en decirle al país que vamos a seguir trabajando en política”, afirmó.

Vásquez sostuvo que la decisión parte de la necesidad de garantizar que este grupo pueda continuar participando en los procesos electorales y ofreciendo una alternativa a los ciudadanos.

“Si lo que quieren es que hagamos un partido político, con el apoyo de Dios y de todos los ciudadanos del país, lo vamos a hacer”, manifestó.

El dirigente hizo un llamado a los panameños que se sienten inconformes con la política tradicional para que participen en la construcción de la nueva organización y se conviertan en fundadores.

“Queremos que las personas se sumen. Queremos que sean fundadores de este equipo. Queremos que nos ayuden a construir esa nueva política”, expresó.

Contra las prácticas tradicionales

Vásquez insistió en que la creación de un partido no significa que Vamos pretenda replicar las estructuras de los partidos tradicionales.

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Explicó que el compromiso será mantener prácticas que, según dijo, ya han aplicado desde la coalición: escuchar a las comunidades, presentar propuestas sustentadas en evidencia y colocar los intereses del país por encima de los intereses particulares.

“Venimos a escuchar, venimos a cumplir, venimos a presentar propuestas claras basadas en evidencia, pensadas para el país. Venimos a acabar con las malas prácticas”, señaló.

A su juicio, continuar haciendo política de la misma manera produciría los mismos resultados, por lo que defendió la necesidad de cambiar la forma de hacer política desde las comunidades.

Reformas electorales, otro factor

La diputada de Vamos, Janine Prado, también se refirió a los cambios electorales y aseguró que la decisión de constituirse en partido busca preparar un vehículo que permita continuar ofreciendo una alternativa política.

Prado cuestionó particularmente los cambios relacionados con la postulación por libre postulación y el mecanismo de listas, aunque aclaró que los diputados de Vamos continuarán defendiendo el derecho de los ciudadanos a escoger candidatos independientes.

“Tenemos que dejar muy claro que, igual como diputados en la Asamblea Nacional, vamos a defender la libre postulación porque todos los panameños tienen derecho a escoger”, afirmó.

Por su parte, el diputado Roberto Zúñiga calificó las modificaciones electorales como un retroceso para la participación independiente.

Según Zúñiga, durante la discusión de las reformas electorales hubo una votación en bloque que, desde su perspectiva, buscaba impedir que quienes llegaron a la Asamblea como independientes pudieran competir bajo las mismas condiciones en los próximos comicios.

“Nos están obligando a poder ser partido político para poder seguir dándole una oferta electoral diferente a los ciudadanos”, sostuvo.

Zúñiga explicó que las nuevas reglas modifican las posibilidades de participación de los independientes en circuitos plurinominales, además de introducir cambios en aspectos como el financiamiento público.

Puso como ejemplo los resultados de las elecciones de 2024 y aseguró que, bajo las actuales reglas, la representación independiente habría sido considerablemente menor.

“De los 19 independientes que salimos en las elecciones pasadas, con las reformas electorales actuales habríamos salido nada más nueve”, afirmó.

Para el diputado, esto representa un efecto negativo para la democracia porque, a su juicio, el electorado expresó en 2024 una voluntad de respaldar candidaturas independientes.

Una organización con visión a largo plazo

Zúñiga también planteó que la transformación de Vamos en partido deberá estar acompañada de los principios que, según dijo, han caracterizado a la coalición desde sus inicios.

Mencionó entre ellos la transparencia, la declaración de conflictos de intereses y el manejo transparente de los fondos.

Pero agregó un elemento que considera fundamental: construir una visión de país que trascienda los períodos electorales.

“Tenemos que darle al pueblo una esperanza de qué es lo que vamos a trabajar”, dijo, al mencionar como prioridades la generación de empleo, la solución al problema del agua, la lucha contra la corrupción y la educación.

Zúñiga adelantó que la coalición trabaja en una propuesta denominada Visión 2040, construida a partir del recorrido realizado durante los últimos dos años por distintas comunidades del país.

El objetivo: competir por el poder

Vásquez dejó claro que la nueva organización tendrá como objetivo participar en las próximas elecciones y disputar cargos de elección popular.

El presidente de Vamos sostuvo que la decisión no representa un debilitamiento de la coalición, sino una oportunidad para ampliar su base.

Aseguró que la organización comenzará desde este sábado la búsqueda de firmas y nuevos liderazgos, con la intención de superar el número mínimo de adherentes requerido para iniciar el proceso de constitución.

“Queremos competir. Queremos que nos den la oportunidad de llevar propuestas y para eso nos han obligado a esto. Lo vamos a hacer sin miedo y sin titubeos”, afirmó.

Con esta decisión, la Coalición Vamos inicia una nueva etapa: pasa de ser una plataforma de candidaturas independientes que logró una importante representación en las elecciones de 2024 a preparar la estructura necesaria para constituirse formalmente como partido político, mientras sus dirigentes aseguran que buscarán conservar la identidad y los principios que dieron origen al movimiento.