Se acumulan demandas en la Corte contra decretos por toque de queda y cuarentena

Giulia De Sanctis es una de los profesionales del derecho que presentó demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 490, del 17 de marzo de 2020. El mismo fue emitido por el Ministerio de Salud, y declaró el toque de queda, que desde entonces, a través de modificaciones, tiene restricciones de movilidad sobre la población.

Esta abogada explica que el Ejecutivo lo podía decretar por 10 días, pero de mantenerse más de ese tiempo, debía mandarse a la Asamblea Nacional para que tomara la decisión.

“ ¿Que la Asamblea es politizada y no nos gusta?... Sí. Pero esa es la Asamblea que tenemos y eso es lo que dice la ley. Y aunque la Asamblea esté politizada o lo que sea, igualmente el Ejecutivo debe rendirle cuentas a alguien, pero en este momento el Ejecutivo no le rinde cuentas a nadie y está haciendo lo que le da la gana. Yo creo que el Ejecutivo tiene que darse cuenta que no puede seguir jugando con nuestras libertades”, sostiene Giulia De Sanctis.

Al igual que la abogada, otros de sus colegas consideran que el decreto sobre el toque de queda viola el artículo 55 de la Constitución, que establece procedimientos cuando se suspenden garantías fundamentales como el libre tránsito y el derecho a reunión. Pero también se han tomado acciones legales por la cuarentena.

“Uno de ellos es el reciente amparo de garantías constitucionales, el cual a criterio de muchos profesionales del derecho, cercena el artículo 19 de la Constitución, restando un día de la semana, específicamente el día sábado, limitando la movilidad a los caballeros el día sábado, situación que evidentemente en estos momentos está pendiente por parte de la Corte Suprema de Justicia”, informó el abogado Alfonso Fraguela.

Por su parte, el también jurista Ernesto Cedeño dice que “es lamentable que la que está llamada a ejercer control jurisdiccional, la Corte Suprema de Justicia, está mirando al otro lado ante los amparos que se han presentado, y las acciones de inconstitucionalidad. Lo único que ha decidido resolver es lo que tiene que ver con los salvoconductos de los abogados, porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son abogados. Es lamentable que no esté jugando su papel en medio de esta pandemia”.

Los abogados aseguran que los citados decretos están alejados de la legalidad establecida en la Constitución, y avalados por la supuesta inacción de la Corte Suprema de Justicia.