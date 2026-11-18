La iniciativa incluyó ejercicios dinámicos, actividades recreativas y espacios de convivencia, con el propósito de promover la actividad física y fomentar hábitos saludables.

Ciudad de Panamá/Más de 25 adultos mayores participaron en la jornada recreativa y de salud “Vivo activo, vivo feliz”, organizada por estudiantes de la licenciatura en Educación Física de la Universidad de Panamá, como parte de sus actividades académicas y de proyección comunitaria.

La iniciativa incluyó ejercicios dinámicos, actividades recreativas y espacios de convivencia, con el propósito de promover la actividad física y fomentar hábitos saludables entre las personas de la tercera edad.

Nubia Sandoval, participante de la jornada, destacó la importancia de dedicar tiempo al ejercicio y compartir este tipo de experiencias en familia. “A veces uno olvida hacer ejercicio por los compromisos personales que tiene, pero qué bonito compartir con mi hijo también esta actividad de la universidad”, expresó.

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Por su parte, Zaida Núñez, profesora de Actividad Física, explicó que esta jornada forma parte de la formación de los estudiantes y permite llevar a la comunidad los conocimientos adquiridos durante su preparación académica.

Durante el encuentro, los adultos mayores demostraron que la edad no es un impedimento para mantenerse activos, al tiempo que motivaron a otras personas a incorporar el ejercicio y la recreación en su rutina diaria para mejorar su calidad de vida.

Con información de Jessica Román