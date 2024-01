Advierten sobre estafadores en redes sociales que alquilan casas que no existen

Ciudad de Panamá/La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) advierte a los ciudadanos que se dirigen al interior del país durante ferias u actividades de verano y carnaval, que tengan mucho cuidado con los estafadores que están al acecho.

No solamente para esta época con el Desfile de Las Mil Polleras, sino también para los carnavales están ofertando casas no existentes a precios muy bajos. Advierten que no busquen lo bueno, bonito y barato porque probablemente este siendo víctima de una estafa.

La DIJ asegura que los estafadores están ofertando casas a precios muy cómodos para que las personas caigan en esa red.

‘’Nos avocamos mucho a usar las redes sociales y a veces nos encontramos con esta sorpresa de que nuestra casa está siendo ofrecida con un alojamiento cuando nunca la hemos dado o hemos dado la autorización que aparezca en redes sociales’’ manifestó el fiscal James Cabrera,

Edgar Vargas, subcomisionado de la DIJ, mencionó que una de las tácticas más utilizadas para estas estafas es que toman fotografías de casas que no son utilizadas o tienen otros dueños y es la que utilizan en las redes sociales para ofrecer el servicio a las personas.

‘’Cuando las personas llegan a utilizar el servicio, el dueño de la casa está ahí o la casa ya ha sido alquilada a otra persona’’ dijo el subcomisionado.

Las recomendaciones van enfocadas en verificar que en efecto la residencia exista, no depositar dinero y cerciorarse que la residencia ya ha sido alquilada previamente por otras personas.

Con información de Hellen Concepción