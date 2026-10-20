Agroferias del IMA llegarán este jueves a distintas provincias y comarcas del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) llevará a cabo este jueves 22 de octubre sus tradicionales agroferias en diferentes puntos del territorio nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) llevará a cabo este jueves 22 de octubre sus tradicionales agroferias en diferentes puntos del territorio nacional, con el objetivo de acercar productos de primera necesidad a las familias panameñas.

Las jornadas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y se desarrollarán en las siguientes sedes:

📍 Colón: Junta Comunal de Sabanitas, distrito de Colón.

📍 Chiriquí: Rancho Comunal de Paja de Sombrero, distrito de Gualaca.

📍 Panamá Oeste: Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.

📍 Panamá Este: Complejo Deportivo de Las Mañanitas, corregimiento de Las Mañanitas, distrito de Panamá.

📍 Herrera: Cancha Comunal de Potuga, distrito de Parita.

📍 Comarca Ngäbe-Buglé: Comunidad de Filo Verde, distrito de Kankintú, y comunidad de Cerro Puerco, distrito de Müna.

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El IMA recuerda a los asistentes la importancia de llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables para realizar sus compras de manera organizada y contribuir al cuidado del medioambiente.

Con estas jornadas, se busca facilitar el acceso de la población a productos de consumo básico a bajo costo y continuar promoviendo el consumo de la producción nacional.

El IMA invita a la ciudadanía a asistir a estas jornadas y aprovechar la oportunidad de adquirir productos nacionales, apoyando al mismo tiempo a los productores del país. Con estas iniciativas, se continúa impulsando el consumo local y el acceso de las familias panameñas a alimentos para sus hogares.

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