Alcalde Mizrachi continua en silencio tras declaraciones de Ruiz Días sobre pendientes administrativos

Ciudad de Panamá/Fue en el programa Radar donde el vicealcalde capitalino Roberto Ruiz Díaz explicó las razones que lo llevaron a tomar una licencia sin sueldo. Entre los motivos mencionados, destacó que en varias ocasiones planteó al alcalde Mayer Mizrachi la necesidad de poner en orden la parte administrativa, sin embargo, su opinión no fue tomada en cuenta.

Ruiz Díaz señaló que en septiembre había solicitado la realización de actos públicos, los cuales no se llevaron a cabo. "Entonces, queda que simplemente vas a prorrogar contratos. Hay casos como el de la limpieza con la empresa 'Hombres de Blanco', cuyo contrato no está refrendado. Entonces, ¿cómo renovar un contrato que no está refrendado? Son actuaciones que tenía que hacer la Dirección Administrativa", detalló.

🔗Información relacionada: Vicealcalde Ruiz-Díaz: 'Al final se dieron visiones un poco diferentes'

En el Consejo Municipal de Panamá, el representante de Betania, Humberto Echeverría, mencionó que en la Comisión de Hacienda, desde el período pasado, se han cuestionado varios acuerdos y adendas.

Por su parte, Rody Rodríguez, del corregimiento de Parque Lefevre, le dio la razón al vicealcalde, afirmando que en su momento también cuestionó la condición de estas empresas. Señaló que, por ejemplo, en la publicidad en vallas exteriores, una empresa paga la misma cantidad sin importar cuántas vallas o mupis tenga en la ciudad. "Esto hay que aclararlo, porque si la empresa gana más, también la alcaldía debería recibir más", expresó.

Desde su punto de vista, el tiempo de las adendas que se dieron ya pasó, y ahora toca verificar y velar por el mejor acuerdo para el Municipio de Panamá, no prorrogar contratos, como lo indicó el vicealcalde.

🔗También le puede interesar: Ruiz Díaz sobre su licencia sin sueldo: 'No me es factible recibir un salario si no tengo funciones'

Silencio del acalde

Otro de los miembros del Concejo Municipal, en este caso David Bernal, representante de Juan Díaz, indicó que la información proporcionada por el vicealcalde debe estar fundamentada y respaldada por documentos. "No tengo conocimiento alguno de la certeza o veracidad de las declaraciones que ha", comentó Bernal.

TVN Noticias intentó obtener declaraciones del alcalde Mayer Mizrachi sobre este y otros temas, pero se retiró sin ofrecer respuestas.

Con información de Elizabeth González