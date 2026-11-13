Las acciones se desarrollaron durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, e incluyeron labores de ornato, desmonte, fumigación y remoción de estructuras. Alcaldía de Panamá realiza operativo sanitario en Merca Panamá luego de brote de más de 130 casos

Ciudad de Panamá/La detección de más de 130 casos de malaria en MercaPanamá motivó un operativo interinstitucional para reforzar las medidas de control sanitario y ambiental, con la participación de la Alcaldía de Panamá, los ministerios de Salud y Ambiente y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Las acciones se desarrollaron durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, e incluyeron labores de ornato, desmonte, fumigación y remoción de estructuras que pudieran convertirse en focos de proliferación de mosquitos y otros vectores transmisores de enfermedades.

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En el operativo participaron 50 funcionarios de la Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá, quienes realizaron inspecciones para contribuir al abordaje integral del brote. La jornada también contempló la atención de personas habitantes de calle.

Como parte de los recorridos, la Cuadrilla Anfibia intervino el río Guabinoso, en Clayton, próximo al Camino de Cruces, donde retiró una importante cantidad de desechos sólidos que afectaban las condiciones ambientales y de salubridad del área.

La subdirectora de Resiliencia de la Alcaldía de Panamá reiteró el compromiso de la entidad de mantener acciones coordinadas con otras instituciones para recuperar espacios, prevenir enfermedades y garantizar entornos más limpios y saludables.