Alerta Azul: Minsa habilitará 134 instalaciones de salud durante las fiestas patrias

El Minsa instó a la ciudadanía a disfrutar de las festividades patrias con responsabilidad, seguir las medidas de prevención y conocer los centros de atención médica disponibles en caso de necesitar asistencia.

Un total de 134 instalaciones de salud del Ministerio de Salud (Minsa) estarán habilitadas a nivel nacional durante las fiestas patrias, como parte del operativo para garantizar la atención de urgencias y emergencias médicas durante los días feriados. De estas, 80 brindarán servicio las 24 horas y 20 corresponden a hospitales.

El coordinador de Emergencias del Minsa, Vicente Paredes, explicó que la alerta azul, activada para estas fechas, permite a los directores de las instalaciones organizar sus planes de contingencia, reforzar el personal y asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos ante el incremento de desplazamientos hacia el interior del país.

Paredes aclaró que esta medida es un mecanismo de preparación institucional y no busca generar alarma entre la población, sino garantizar que los servicios de salud tengan capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

En la provincia de Panamá, entre los hospitales que mantendrán sus servicios están el Hospital del Niño, el Hospital Santo Tomás y el Hospital San Miguel Arcángel. También estarán habilitados policentros y otras instalaciones del primer nivel de atención, de acuerdo con los horarios establecidos para cada centro.

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El funcionario indicó que el personal disponible será similar al que habitualmente trabaja durante los domingos, debido a la necesidad de mantener la capacidad de atención durante los días festivos. Por ello, recomendó a la población identificar con anticipación las instalaciones que estarán operativas en sus comunidades y consultar sus horarios en las redes sociales oficiales del Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS).

Asimismo, recordó que el 911 es la línea nacional de emergencias, desde donde se coordinan las respuestas con los distintos estamentos. Precisó que llamar a este número no implica necesariamente solicitar una ambulancia, sino activar la asistencia correspondiente según la situación reportada.

Ante los desfiles y demás actividades patrias, Paredes también hizo un llamado a tomar precauciones frente a las altas temperaturas, especialmente entre estudiantes, delegaciones y personas que participarán en recorridos prolongados.

Advirtió que el agotamiento por calor y la deshidratación figuran entre las situaciones más frecuentes durante estas actividades, por lo que recomendó mantener una hidratación constante, realizar pausas, buscar espacios con sombra y evitar la exposición prolongada al sol.

Además, recordó que el golpe de calor es una condición médica grave que requiere atención especializada y debe diferenciarse de los episodios de agotamiento por calor y deshidratación.