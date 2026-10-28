Fiestas Patrias| Minsa advierte sobre riesgo de intoxicaciones por alimentos durante los desfiles

Más de 170 puestos de venta autorizados serán inspeccionados. Los productos cárnicos figuran entre los alimentos que más se decomisan durante estas fechas por problemas de refrigeración o vencimiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las altas temperaturas, la falta de refrigeración y la manipulación inadecuada de alimentos representan riesgos de intoxicación para quienes asistan a los desfiles patrios. Ante estas condiciones, el personal de salud pidió revisar la limpieza de los puestos de venta y la conservación de los productos antes de consumirlos.

Ingrid Vega, de la Región Metropolitana de Salud, recomendó prestar especial atención a los alimentos que requieren refrigeración y comprobar que los vendedores tengan sus documentos sanitarios vigentes.

“Deben verificar que estos puestos de venta de alimento estén en áreas limpias, obviamente que mantengan medidas higiénicas adecuadas”, señaló.

Sobre la conservación, indicó que “hay que confirmar que realmente estos alimentos mantengan una cadena de frío”.

Higiene y carnés a la vista

Vega también recordó que los manipuladores deben mantener sus carnés blanco y verde vigentes y visibles para los consumidores.

Entre las medidas de higiene mencionó el uso de redecilla o gorro que cubra todo el cabello, delantal y la prohibición de utilizar maquillaje o uñas postizas durante la preparación de alimentos.

Los vendedores ya pasaron por una verificación de sus carnés y recibieron instrucciones sobre las condiciones que deben cumplir durante las actividades.

Inspeccionarán más de 170 puestos

Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública, señaló que más de 170 puestos realizarán actividades de venta de alimentos con permisos otorgados por el Ministerio de Salud.

“Todas estas personas han pasado por una verificación previa en la cual se les ha explicado cuáles van a ser las reglas y los puntos que se van a inspeccionar durante estos dos días”, explicó.

Los equipos de salud pública recorrerán ambas rutas para verificar la manipulación y conservación de los productos. Guerra destacó que los cárnicos requieren especial vigilancia.

“Los productos que más se decomisan durante estas fechas son los cárnicos, ya sea porque no cumplen con esa cadena de frío o porque tienen fechas vencidas”, manifestó.

Además de las inspecciones de alimentos, el operativo incluirá la vigilancia de otras disposiciones sanitarias.

“Durante las dos rutas tendremos equipos de salud pública verificando tanto el tema de alimentos como otras leyes y disposiciones que verifique el Minsa, como el cumplimiento de la ley 13, que prohíbe fumar en eventos masivos”, indicó Guerra.

Con información de Meredith Serracín.