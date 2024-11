Ministra de Gobierno responde a cuestionamientos sobre alimentación de reclusos, ¿Podrán cocinar sus propias comidas?

Ciudad de Panamá/Luego que circulara información en redes sociales sobre una empresa contratada para brindar el servicio de alimentación en los centros penitenciarios del país, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se refirió al tema este sábado 30 de noviembre a través de su cuenta en la red social X.

En primera instancia, Montalvo explicó que no se trata de una sola empresa, sino que son varias las que brindan este servicio de alimentación en las cárceles del país.

Aclaró que, actualmente, el contrato de la empresa que atiende al centro con mayor población de reclusos tiene un contrato de años y su término es hasta diciembre de 2025.

Precisó que el Ministerio de Gobierno paga por comida diaria para un privado de libertad el monto de 4.36 dólares, es decir, por el desayuno, almuerzo y cena, lo que da como resultado $1.45 por cada plato.

Según detalló la ministra, se ha intentado realizar licitaciones para la comida de los reclusos; no obstante, es un mecanismo que para este servicio no resulta atractivo o no es viable económicamente para las empresas.

La deuda que se mantenía en pago de comida sobrepasaba los $10 millones porque, además, las empresas tienen la obligación de dar la comida de forma ininterrumpida aunque tuvieran más de 1 año de no recibir sus pagos", subrayó Montalvo en su cuenta de X.

De acuerdo con la ministra, desde su llegada al Ministerio de Gobierno se trabaja en alternativas más viables para este tema, pero lo que no hará "es generar una carga adicional al Estado para cubrir ese gasto".

Si bien el sistema penitenciario podría abaratar costos si los reclusos cocinaran y cultivaran sus propios alimentos, Montalvo aclaró que para llegar a ese paso se tendrían que adecuar las instalaciones, es decir, construir cocinas, almacenes para el inventario, sistemas de vigilancia y aumentar el pie de fuerza dentro de las cárceles, pero todo depende del presupuesto.

Que produzcan sus alimentos: también sería genial. Pero entonces hay que empezar a sembrar, pensar en hacer un matadero para poder obtener la proteína, almacenes para controlar el inventario. Es planificar un sistema y ponerlo en marcha", añadió.

La ministra reconoció que se deben buscar alternativas para que la gestión de sistemas penitenciarios no le cueste más millones al Estado, por lo cual solicitó tiempo porque "las cosas bien hechas no suceden de un día a otro".

"Lo que sí les puedo garantizar es que la transformación del Sistema Penitenciario ya está en marcha y estoy determinada a lograrlo. Cuento con un equipo de profesionales que está comprometido con esa transformación. Sólo necesitamos 12 meses y verán los resultados", remarcó.

Además, indicó que esta información ya había sido proporcionada a la Asamblea; sin embargo, luego de que saliera a relucir el tema en redes sociales, consideró conveniente informar a la población todos los detalles sobre el tema.

Según el informe mensual de julio de 2024 de la Dirección General del Sistema Penitenciario, la población total (hombres y mujeres) de privados de libertad es de 24,182, de los cuales 15,701 se encuentran condenados y 8,481 ya fueron procesados.

En este informe se señala que existe una sobrepoblación de 9,591 reclusos, porque el sistema está capacitado para atender a una población máxima de 14,591 cautivos.