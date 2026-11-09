Amador Rodríguez: Sobrevivió tras quedar atrapado bajo los escombros de la iglesia San Isidro en Soná

Un mes después del terremoto, el relato de Amador se suma a las numerosas historias de sobrevivencia que dejó el sismo en distintas comunidades del país.

A un mes del terremoto del pasado 9 de octubre, Amador Rodríguez recuerda los momentos de angustia que vivió cuando quedó atrapado bajo los escombros de la torre de la iglesia San Isidro Labrador, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas. El trabajador, quien lleva 20 años vinculado a la parroquia, logró sobrevivir después de permanecer aproximadamente dos horas sepultado entre los restos de la estructura.

El templo, que acumulaba unos 140 años de historia, sufrió graves daños por el movimiento sísmico y posteriormente fue demolido. Sin embargo, entre las historias que dejó el desastre está la de Rodríguez, quien logró salir con vida y sufrió una lesión en uno de sus brazos.

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“Yo en realidad en ese momento estaba resignado a morir, jamás pensé que mi hermano iba a llegar en ese momento y me iba a sacar allá después de dos horas de estar ahí. Según he visto en los videos que me han enseñado, la cantidad de escombros que yo tenía encima era para que cualquier otra persona hubiera quedado muerta”, relató.

Su hermano, Inocencio Rodríguez, fue quien logró rescatarlo. Aunque las autoridades no le permitían ingresar a las ruinas debido al riesgo de nuevos desprendimientos, insistió en entrar para encontrar y sacar a su familiar.

Un mes después del terremoto, el relato de Amador se suma a las numerosas historias de sobrevivencia que dejó el sismo en distintas comunidades del país, donde las familias continúan enfrentando las consecuencias de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Con información de Ney Castillo