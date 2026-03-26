Ampliación de vía Transístmica en Villa Zaita culminará a finales de abril

Las labores actuales se enfocan en limpieza, sellado de juntas y preparación para la señalización horizontal y vertical, así como la instalación de áreas verdes.

Ciudad de Panamá/ Virginia Martínez, gerente de Vialidad del Consorcio CLPN, confirmó que los trabajos de acabado en Villa Zaita avanzan para la entrega de la ampliación de la vía Transístmica a finales de abril próximo.

"Para abril del 2026 ya estaríamos entregando la obra vial. Hace cinco meses que estuvimos aquí, toda esta parte estaba inhabilitada; ya es una vía totalmente utilizable", manifestó Martínez sobre el proyecto que se desarrolla en el sector norte del distrito de Panamá.

Las labores actuales se enfocan en limpieza, sellado de juntas y preparación para la señalización horizontal y vertical, así como la instalación de áreas verdes. "Estamos en el proceso final de una obra de vialidad para proceder en los primeros días de abril, luego de Semana Santa", añadió Martínez.

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Sobre el desvío parcial en la entrada de Villa Zaita, la gerente de Vialidad aclaró que responde a la reubicación de la escalera de la pasarela para dar ancho a los carriles. "Ese trabajo provoca que tengamos que cerrar la entrada tradicional de Villa Zaita, cosa que se va a ajustar y adecuar. Para el 15 o 20 de abril como máximo debe estar listo", manifestó Martínez.

Respecto a la congestión vehicular que persiste en la zona, Martínez considera que el tranque actual no está relacionado con trabajos residuales del CLPN.

Con información de Nicanor Alvarado.