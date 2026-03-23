Anuncian desvío temporal en la entrada de Villa Zaita por obras de ampliación

La medida estará vigente desde el lunes 23 de marzo hasta el 20 de abril, periodo en el que se ejecutan las labores.

Trabajos viales en Villa Zaita / TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
23 de marzo 2026 - 17:10

Ciudad de Panamá/Conductores que transitan por el sector de Villa Zaita deberán tomar rutas alternas debido a un desvío temporal habilitado como parte de los trabajos de ampliación vial en la Vía Transístmica.

De acuerdo con información difundida por Metro de Panamá, la medida estará vigente desde el lunes 23 de marzo hasta el 20 de abril, periodo en el que se ejecutan labores relacionadas con la extensión de la Línea 1 del metro.

Según la entidad, los conductores que necesiten ingresar a Villa Zaita deberán seguir el desvío señalado en la infografía oficial, diseñada para facilitar la circulación y minimizar el impacto del cierre parcial en la zona.

Infografía del desvío en Villa Zaita por trabajos en la línea 1
Infografía del desvío en Villa Zaita por trabajos en la línea 1 / Metro de Panamá

En el área intervenida se ha delimitado el espacio de trabajo, así como las rutas habilitadas en dirección hacia la ciudad de Panamá y hacia Colón.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las señalizaciones temporales y las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo de Tráfico, aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con el fin de evitar congestionamientos y garantizar la seguridad vial.

Noticias relacionadas

Obras en Villa Zaita estarán listas en abril de 2026, según Metro de Panamá Trabajos de construcción en Villa Zaita colman paciencia de residentes de Panamá Norte

Temas relacionados

metro de Panamá Villa Zaita Desvíos
Si te lo perdiste
Lo último
stats