Anuncian desvío temporal en la entrada de Villa Zaita por obras de ampliación

La medida estará vigente desde el lunes 23 de marzo hasta el 20 de abril, periodo en el que se ejecutan las labores.

Ciudad de Panamá/Conductores que transitan por el sector de Villa Zaita deberán tomar rutas alternas debido a un desvío temporal habilitado como parte de los trabajos de ampliación vial en la Vía Transístmica.

De acuerdo con información difundida por Metro de Panamá, la medida estará vigente desde el lunes 23 de marzo hasta el 20 de abril, periodo en el que se ejecutan labores relacionadas con la extensión de la Línea 1 del metro.

Según la entidad, los conductores que necesiten ingresar a Villa Zaita deberán seguir el desvío señalado en la infografía oficial, diseñada para facilitar la circulación y minimizar el impacto del cierre parcial en la zona.

En el área intervenida se ha delimitado el espacio de trabajo, así como las rutas habilitadas en dirección hacia la ciudad de Panamá y hacia Colón.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las señalizaciones temporales y las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo de Tráfico, aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con el fin de evitar congestionamientos y garantizar la seguridad vial.