Trabajos de construcción en Villa Zaita colman paciencia de residentes de Panamá Norte

El Metro de Panamá, a través de su Dirección de Comunicaciones, informó que la extensión de la Línea 1 en el área de Villa Zaita presenta un avance del 97 % y que los trabajos de ampliación vial podrían estar concluidos en abril de 2026.

Ciudad de Panamá/Moradores, usuarios del transporte y conductores que transitan por el área de Villa Zaita, en Panamá Norte, manifestaron su preocupación y molestia por los retrasos en los trabajos de ampliación y reordenamiento vial que se ejecutan en esta zona, proyecto vinculado a la extensión de la Línea 1 del Metro de Panamá.

Durante un recorrido realizado en el sector, se pudo constatar el estado de la vía y las afectaciones que generan las obras, especialmente en horas de alto tráfico. Conductores señalaron que los trabajos han tomado más tiempo del previsto, provocando tranques prolongados, daños en los vehículos y dificultades para movilizarse.

"Estamos cansados de esto", expresó uno de los afectados.

Algunos usuarios indicaron que trayectos que normalmente tomarían pocos minutos pueden extenderse hasta 30 o 40 minutos, debido a la congestión vehicular. También expresaron preocupación por el deterioro de la calzada, que afecta llantas y amortiguadores.

Usuarios y peatones señalaron, además, que las obras dificultan el tránsito a pie, ya que las aceras se encuentran obstruidas, lo que complica cruzar la vía o desplazarse con seguridad por la zona.

"Debería agilizarse más la empresa encargada", recomendó el señor José Morales.

La situación también impacta a los taxistas, particularmente a quienes operan en la piquera de Santa Librada, quienes indicaron que se mantienen en incertidumbre ante la posibilidad de ser reubicados debido a la ampliación de la carretera. Señalaron que no han recibido información clara sobre su situación, lo que genera zozobra entre el gremio.

De acuerdo con Sonia Miur, presidenta de esta piquera, explicó que se les dijo que el proyecto pasó de ser competencia del Municipio de Panamá al Metro de Panamá, mientras que esta entidad les habría indicado que ciertos temas relacionados con el transporte selectivo corresponden a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, lo que ha generado confusión sobre quién debe dar respuesta.

"No sabemos cómo es que vamos a quedar", cuestionó.

Aunque no hubo un vocero disponible para brindar declaraciones, el Metro de Panamá, a través de su Dirección de Comunicaciones, informó que la extensión de la Línea 1 en el área de Villa Zaita presenta un avance del 97 % y que los trabajos de ampliación vial podrían estar concluidos en abril de 2026.

La entidad explicó que el proyecto ha enfrentado impactos presupuestarios y factores externos, como la pandemia y la guerra en Ucrania, los cuales afectaron el suministro de materiales y el desarrollo de la obra.

Mientras tanto, residentes, conductores y transportistas reiteran que la situación se vuelve especialmente complicada durante las mañanas y horas de la tarde, cuando el tráfico vehicular aumenta considerablemente en esta zona de Panamá Norte.

Información de Yamy Rivas

