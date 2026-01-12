Aprueban resolución que abre el proceso de postulación para el cargo de subcontralor de la República

La directiva de la Asamblea fijará la fecha para la elección del subcontralor general, la cual será incluida en el orden del día.

Ciudad de Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual se declara abierto el periodo de postulaciones para la elección y nombramiento del subcontralor general de la República, tras la renuncia de Eli Felipe Cabezas, lo que generó una vacante en el cargo desde septiembre de 2025.

La decisión se dio luego de que los diputados Rogelio Revello, Roberto Zúñiga, Jorge Herrera, Manuel Chen, Juan Guevara, Yesica Romero, Grace Hernández y otros propusieran la alteración del orden del día, la cual fue aprobada por el pleno para dar paso a la consideración de la resolución.

De acuerdo con el documento aprobado, la Asamblea Nacional fundamenta su competencia en el numeral 5 del artículo 161 de la Constitución Política, que establece que corresponde al Órgano Legislativo el nombramiento del subcontralor general de la República. La resolución señala además que el nombramiento se realizará por el periodo restante del cargo.

Según lo establecido, una vez aprobada la resolución, la Secretaría General deberá publicar la convocatoria durante dos días hábiles en los medios digitales de la Asamblea Nacional. Posteriormente, los ciudadanos interesados podrán apersonarse a la Secretaría General de la Asamblea Nacional para presentar documentación establecida en el artículo 179 de la Constitución Política dentro de los 4 días hábiles siguientes a la publicación.

Entre los requisitos exigidos se encuentran el currículum vitae, certificado de nacimiento original, certificación de antecedentes personales y copia autenticada del título universitario.

Vencido el plazo de recepción, la Secretaría General remitirá la documentación a la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, la cual será la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y presentar al pleno una lista de aspirantes habilitados.

Una vez recibida esta lista, la directiva de la Asamblea fijará la fecha para la elección del subcontralor general, la cual será incluida en el orden del día. La votación será nominal y se realizará conforme a los artículos 211 y 212 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional (RORI).

El aspirante electo será nombrado y juramentado en la misma sesión plenaria, mediante resolución firmada por el presidente y el secretario general de la Asamblea Nacional. Dicha resolución deberá ser publicada en la Gaceta Oficial dentro de los cinco días siguientes a la juramentación.

