Renuncia Elí Felipe Cabezas, subcontralor de la República

En un comunicado oficial, la Contraloría reconoció la relevancia del puesto dentro de su estructura administrativa y reafirmó que las funciones de la subcontraloría continuarán desarrollándose de forma habitual.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Contraloría General de la República de Panamá ha confirmado que Elí Felipe Cabezas, quien se desempeñaba como subcontralor general, ha presentado su renuncia a su cargo. La institución ha aceptado la dimisión y asegura que, a pesar de este cambio, las operaciones y los compromisos de fiscalización se mantendrán con total normalidad y en estricto cumplimiento de la ley.

Te puede interesar: Descentralización: Más de 200 expedientes por supuestas anomalías en Juntas Comunales siguen bajo revisión

En el comunicado, la Contraloría reconoció la relevancia del puesto dentro de su estructura administrativa y reafirmó que las funciones de la subcontraloría continuarán desarrollándose de forma habitual. Se hizo énfasis en el apego a la ley y en el compromiso de la entidad con la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.

La institución también subrayó que su trabajo de fiscalización, control y acompañamiento a las diversas entidades del Estado no se verá afectado por esta renuncia. Con ello, busca garantizar la estabilidad en el ejercicio de sus funciones constitucionales y la continuidad de todos los procesos en curso, reafirmando su compromiso de velar por el correcto uso de los recursos públicos.

En agosto de 2024, Cabezas fue escogido en el pleno de la Asamblea Nacional como nuevo subcontralor de la República de Panamá para el período 2024-2029.

Te puede interesar: En dos meses debe conocerse el informe de costos de la educación particular en el país

Obtuvo 47 votos a favor, superando a Yonel De la Cruz, postulado por los diputados de Moca y a Maximino Gutiérrez Bonilla, postulado por la bancada Vamos, quienes solo obtuvieron 3 y 21 votos, respectivamente.