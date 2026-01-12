Juicio Odebrecht: acuerdos de pena marcan el inicio del proceso

Antes de iniciar formalmente el juicio cerca de las 9:00 a.m., la jueza Baloisa Marquínez decretó un receso para dar paso a una audiencia de validación de acuerdo de pena, que inicialmente se mantuvo bajo reserva y luego se confirmó que correspondía al caso de Francisco Pérez Ferreira.

Ciudad de Panamá, Panamá/El primer día del juicio por el caso Odebrecht en Panamá estuvo marcado por la validación de dos acuerdos de pena, mediante los cuales Francisco Pérez Ferreira y Juan Carlos Espinosa aceptaron su responsabilidad penal, con condenas de 40 y 21 meses de prisión, respectivamente.

Posteriormente, a menos de 20 minutos de haberse reanudado la audiencia al resolver este acuerdo pasadas las 9:30 a.m., la jueza ordenó un nuevo receso luego de que el abogado Nicolás Brea, defensor de Juan Carlos Espinosa, solicitara la realización de una audiencia alterna y bajo reserva para plantear una posible salida alterna al conflicto dentro del proceso penal por presunto financiamiento irregular de campañas políticas.

Espinosa, quien ahora está condenado, estaba acusado de haber recibido fondos de la constructora Odebrecht para una campaña presidencial, cuando se desempeñaba como parte de la Secretaría de Elecciones del partido Cambio Democrático.

Tras la validación de estos dos acuerdos, ya suman 20 las personas condenadas mediante acuerdos de pena y colaboración eficaz dentro del caso Odebrecht pactados con la Fiscalía Especial Anticorrupción, de acuerdo con información del Ministerio Público. Además, la Fiscalía ha informado que al menos 85 millones de dólares han sido recuperados y devueltos al Estado panameño como resultado de estos acuerdos judiciales.

¿Qué es el caso Odebrecht?

El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina. En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción sostiene que la constructora brasileña pagó más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos y operadores políticos entre 2010 y 2014 para asegurar la adjudicación de contratos millonarios.

Según las investigaciones, los pagos se canalizaron a través de una estructura secreta conocida como la “División de Operaciones Estructuradas”, también llamada “Caja 2”, que utilizaba sociedades pantalla, cuentas en paraísos fiscales y testaferros para ocultar el origen ilícito del dinero.

El delito principal que se juzgará es blanqueo de capitales, por el uso del sistema financiero para encubrir y movilizar fondos provenientes de sobornos.