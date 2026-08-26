Aprehenden a unas 23 personas por presunta venta de diplomas falsos para obtener cargos educativos

Las diligencias, autorizadas previamente por un juez de garantías, se realizaron en Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién.

Panamá/Unas 23 personas fueron aprehendidas durante la Operación Credenciales 1.0 por su presunta vinculación con una red dedicada a confeccionar y vender títulos, créditos y diplomas falsos para obtener cargos dentro del sistema educativo.

La operación fue desarrollada por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, junto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Las diligencias, autorizadas previamente por un juez de garantías, se realizaron en Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién.

Durante los procedimientos, las autoridades ubicaron diplomas, facturas y equipos tecnológicos presuntamente relacionados con la investigación.

Meduca detectó irregularidades

La investigación surgió tras denuncias presentadas por el Ministerio de Educación sobre irregularidades detectadas en el Sistema de Recursos Humanos (SIARHE), plataforma oficial utilizada para seleccionar aspirantes en los concursos de nombramiento docente.

Según la denuncia, la presunta red utilizaba fraudulentamente los nombres de reconocidas instituciones universitarias para elaborar y vender de manera expedita documentos académicos falsos.

Las personas aprehendidas son investigadas por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, contra la fe pública y asociación ilícita.

Los aprehendidos serán puestos a disposición de los tribunales de garantías para las solicitudes correspondientes de la Fiscalía.