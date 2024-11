Extensión de las consultas sobre las reformas a la CSS ¿podría retrasar el debate en la Asamblea?

Las consultas sobre el proyecto de ley No. 163 continuarán el lunes con la participación de 32 personas.

Ciudad de Panamá, Panamá/En las primeras jornadas de consultas sobre el proyecto de ley No. 163, que plantea reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), se ha escuchado a 69 personas de las 641 que se inscribieron para dar su opinión sobre la propuesta del Ejecutivo. Durante el segundo día de consultas, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social detalló los parámetros de participación ciudadana y anunció que aún faltan por atender a 572 personas. Estas sesiones, que se realizan de lunes a viernes, podrían extenderse por 23 días más.

El diputado Carlos Tito Afú, secretario de la Comisión, explicó la duración estimada: “Nos quedan por terminar 572 personas. Estamos hablando de 21, 22 o 23 días, de lunes a viernes [días hábiles], para que ustedes sepan, esto no es fácil, pero vamos a darle la oportunidad para que el pueblo venga a hablar y a exponer todo lo que necesite”.

Si este calendario se cumple, las consultas se extenderían hasta el próximo 18 de diciembre, dejando a la Comisión menos de una semana para realizar el recorrido provincial y proceder al primer debate antes de que terminen las sesiones extraordinarias el 31 de diciembre.

Esto plantea interrogantes sobre si la Asamblea logrará cumplir los plazos sin comprometer el análisis necesario para una reforma de esta magnitud.

Así las cosas, la Comisión escucharía a los ciudadanos hasta el próximo 18 de diciembre; ello, sin contar el tiempo que les tome las giras a nivel nacional que han establecido en la metodología para que los ciudadanos conozcan las reformas que plantea el Ejecutivo, a cargo de José Raúl Mulino, a la Ley 51 de 2005, orgánica de la CSS.

Pero mientras los diputados definen que harán con el proyecto si aprobarlo o rechazarlo, debido a que la Asamblea Nacional es quien tiene la última palabra, las consultas continúan este lunes con la participación de 32 personas.

Críticas ciudadanas: rechazo al proyecto

En los primeros días de consultas, los ciudadanos han expresado su rechazo al documento, solicitando incluso su retiro. Las principales quejas se centran en la eliminación del sistema solidario, el aumento de la edad de jubilación y la introducción de cuentas individuales. Fernando Castañeda, de la Asociación de Médicos y Profesiones Afines de la CSS, afirmó, ayer viernes, que el proyecto debe ser rechazado porque “está lleno de trampas” y no considera propuestas previas sobre el uso de aportes del Canal y de la fibra óptica para sostener el sistema solidario.

“Esto debe ser rechazado, este mamotreto de ley tiene tantas fallas, es un proyecto diabólico… han engañado al Presidente de que esta es la gran solución”, sentenció.

Castañeda también señaló que el artículo 65 es uno de los puntos más graves, ya que otorga al director de la CSS la potestad de delegar en empresas privadas la administración de los fondos, no solo de pensiones. Además, cuestionó que se eliminen los préstamos a jubilados, dejándolos a merced de los bancos, lo que podría agravar la situación financiera de este grupo vulnerable.

Impacto en derechos adquiridos y la eliminación de los préstamos a jubilados

René Castillo, otro ciudadano participante, manifestó su preocupación por la afectación de derechos adquiridos, especialmente en relación con el retiro anticipado. Según el artículo 125 del proyecto, los asegurados hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 50 seguirán bajo las reglas de la Ley 51 de 2005, pero no podrán optar por un retiro anticipado si les faltan más de dos años para jubilarse, una posibilidad que actualmente sí existe. Mon respondió que eso no es así y que “todo se calculará como dice la Ley 51, actual”, es decir, dos años antes es lo que aplica.

Además, Castillo cuestionó el aumento de penalizaciones por retiros anticipados, que pasarían del 8% actual al 30% bajo la nueva reforma. Mon justificó estas medidas al señalar que el sistema vigente no es sostenible y requiere reestructuración.

“Es importante recalcar, que justamente, por es que estamos haciendo el proceso de reforma, los beneficios que se pagaban con la Ley 51, no pueden ser sostenido por el tiempo indefinido, debido a que estuvieron estructurado con un sistema de pago que hoy no es sostenible, por supuesto se tiene que reestructurar los beneficios y desgraciadamente en todo proceso de transición no puedes afectar el derecho de en principio de todos los que están al albor de la jubilación (…) al final la matemática es una y hay que pagar pensiones y hay que de alguna manera hacerla sostenible en el tiempo”, dijo.

Rápidamente el ciudadano dijo: “yo mejor diría, al final los diputados decidirán”; y preguntó otra vez: ¿Por qué quitarle a los jubilados y pensionados el beneficio que ofrece la CSS a través de la unidad administrativa que ofrece la cartera de préstamos si no se ha escuchado que dicho negocio no sea rentable o que genera pérdida en la institución?

“No se ha hecho púbico, pero efectivamente es una cartera de muchas pérdidas. No se ha prestado bien, la administración anterior no dijo lo que tenía que decir, tristemente muy pronto sabrán cuáles son las pérdidas que tiene esa cartera”, explicó Mon.

Como recordarán los préstamos hipotecarios de la CSS ofrecen intereses competitivos de 4.75% para colaboradores de la institución y 5% para otros asegurados con más de 24 meses cotizando.

Falta de confianza en el proyecto

El abogado Carlos Lee también criticó el proyecto, afirmando que ha “prostituido la palabra ‘solidaridad’”. Según Lee, se trata de una propuesta engañosa. Asimismo, cuestionó el poder que se le está dando al director de la CSS para manejar muchas cosas dentro de la institución.

“El proyecto está disfrazando lo poco que tiene de solidaridad la ley orgánica de la Caja del Seguro Social por un sistema privatizado. Yo creo que nadie puede admitir que nosotros pongamos en la mano de una sola persona la capacidad para definir qué hacer con los fondos de pensión, aun cuando la junta directiva adolece de corrupción, por lo menos pasar por el filtro de una junta directiva aliviana un poco el sentido de la distorsión que puede tener una persona”, advirtió.

En tanto, el Ejecutivo sigue defendiendo la propuesta. El ministro de Salud, Fernando Boyd, quien ha asistido a las consultas, manifestó que todos tendrán que poner un granito de arena. "Esto no le gusta a nadie, a nadie le gusta que le digan las verdades, pero nosotros tenemos que decirla. Nos atacarán, a mí no me importa los ataques que reciba, yo tengo que decir la verdad".

Dejó claro que al final "el pueblo panameño es quien decidirá lo que quiere hacer . "Si todos los años vamos a andar en lo mismo o vamos a tener que estar en esta discusión cada tres años o cada cinco años (...)".

Calculadora virtual: una herramienta de datos sugeridos

En paralelo, el Gobierno habilitó una calculadora virtual para simular pensiones futuras. Sin embargo, esta herramienta ha sido criticada por ciudadanos, ya que no utiliza datos reales y ofrece solo estimaciones. En el sitio web se aclara: “Los resultados mostrados son solo proyecciones basadas en datos sugeridos. Estos cálculos no utilizan datos reales y solo buscan ofrecer una idea aproximada de la posible pensión”.

Esta es la lista de los que irán a consultas el lunes