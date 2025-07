Críticas y cuestionamientos por retraso en la instalación de la Asamblea

Ciudad de Panamá/El retraso de más de cinco horas en la instalación de la sesión especial de este lunes 1 de julio en la Asamblea Nacional ha generado críticas y preocupaciones sobre la institucionalidad y el cumplimiento del deber por parte de los diputados.

La sesión, que estaba programada para iniciar a las 8:00 a.m., no comenzó sino hasta la 1:00 p.m., en presencia de invitados especiales, embajadores y otros actores del cuerpo diplomático. Hasta el momento, no se han ofrecido explicaciones oficiales sobre los motivos del retraso por parte de la entonces presidenta del Legislativo, Dana Castañeda.

Uno de los pronunciamientos más contundentes provino del abogado y expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo, quien señaló que este tipo de incidentes afectan la imagen institucional del país.

“El retraso es inexplicable. Estas cosas no deben ocurrir, y más si hay invitados oficiales, si hay embajadores. La imagen internacional se ve afectada por un retraso que ni siquiera ha sido explicado”, afirmó Castillo.

El abogado también hizo un llamado a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional para que adopte una actitud distinta y comprometida con la ciudadanía.

“El país tiene que recibir de la Asamblea la convicción de que las cosas van a ser diferentes, que se va a cumplir con las normas y que se trabajará por leyes que impulsen el desarrollo nacional y social”, agregó.

¿Incumplimiento de deber?

Durante el mediodía, mientras la sesión seguía sin abrirse, surgieron advertencias públicas de figuras como el exdiputado Juan Diego Vásquez y el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado, quienes advirtieron la posibilidad de una comisión de delito por omisión de funciones por parte de la presidenta saliente Dana Castañeda.

Minutos después de estas declaraciones, Castañeda finalmente apareció en el pleno y dio inicio a la sesión. Para algunos observadores, su presencia inmediata tras las advertencias fue una respuesta directa a la presión pública y jurídica que comenzaba a crecer.

Márquez Amado no solo criticó el retraso, sino también lo que describió como una falta de madurez institucional en el funcionamiento del Parlamento.

“Es vergonzoso lo que ha ocurrido. Era obvio que aún estaban cabildeando. Las leyes deben cumplirse en el tiempo establecido y no ceder ante intereses particulares”, sostuvo.

Además, el exmagistrado hizo referencia al problema de las "botellas" en la Asamblea, criticando el uso de etiquetas como “activistas deportivos” o “sociales” para justificar contrataciones cuestionables.

La Asamblea aún necesita madurar mucho, y Panamá necesita de una Asamblea que sea madura”, sentenció.

Otro de los puntos que generó inquietud fue la difusión de imágenes captadas por TVN Noticias, donde se observó a la diputada Shirley Castañeda, candidata a la presidencia de la Asamblea por el partido Realizando Metas, ingresando al Palacio de las Garzas, sede del Ejecutivo, poco antes de la votación.

Aunque se les consultó sobre este hecho, ni Rubén Castillo ni Márquez Amado quisieron emitir comentarios al respecto, alegando que no habían visto el video, aunque reconocieron la gravedad institucional de lo que podría implicar un contacto de ese tipo en plena definición de una junta directiva legislativa.

Con información de Elizabeth González