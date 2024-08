Asegurados presentarán ley de protección al paciente, aseguran que hay muchos casos de mala praxis

Los miembros de la Organización Cinta Chocolate, quienes aspiran a que el sistema de salud sea más humano, también tienen expectativas con el nombramiento del nuevo director de la Caja de Seguro Social (CSS). En ese sentido, Elzebir Montenegro, directora ejecutiva, aseguró que tienen un proyecto de ley para la humanización y seguridad del paciente.

Pero, esta no es la primera vez que presentarían la iniciativa, pues, anteriormente lo han hecho cuatro veces, por lo que solicitan el apoyo de los diputados para que sea discutida y aprobada en la Asamblea Nacional, además de la voluntad política.

Esta ley busca la creación de una fiscalía para la investigación de malas praxis, debido a que las actuales no tienen la capacidad para este tipo de investigaciones que por lo general se caen.

Montenegro recalcó que actualmente la población está desprotegida, y hay una deficiencia en el servicio de salud enorme, recordando algunos casos que se han dado en varias partes del país.

“Ahora es que se ve que las investigaciones tienen deficiencia cuando un cuerpo médico se ve sancionado con una condena ratificada y se dice que no hay una buena investigación, es verdad”, expresó haciendo referencia al caso neonatos, donde un médico fue condenado a 5 años de prisión.

Sobre el papel que juega la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social en la defensa del asegurado, manifestó que estos no los escuchan, afirmando que solicitó una cortesía de sala para hablar sobre las deficiencias en investigaciones administrativas, pero no se le concedió.

Montenegro espera que el nuevo director y el nuevo ministro de salud tengan acercamiento con la población asegurada y no asegurada para que haya protección. Aseguró que en el país hay personas que entran por una operación de próstata y sale operado de la cadera, pero nadie pide disculpas.

“La población no cree en el sistema, no cree en las investigaciones que realiza la CSS. Tienen una junta asesora técnica de la salud que es encubridora. Encubre las malas prácticas, y siguen ocurriendo. No aprenden de los errores porque no los reconocen”, expresó Montenegro.

Culminó pidiendo la oportunidad de reunirse con el presidente de la República, José Raúl Mulino y a los diputados apoyar el proyecto de ley que presentarán.