Asesinan a taxista en Remedios; fue hallado dentro de su vehículo con varias heridas

La Personería de Remedios, junto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Ministerio Público, inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás del crimen.

Un taxista fue asesinado durante la madrugada de este martes 6 de octubre en el sector de Santa Lucía, vía Escodú, en el distrito de Remedios, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor habría realizado una carrera durante las primeras horas de la madrugada y posteriormente se trasladó hasta una zona apartada, donde fue atacado por hombres desconocidos.

El taxista recibió al menos siete heridas de arma blanca que le causaron la muerte en el lugar.

En la escena fue ubicado únicamente el vehículo con el cuerpo del conductor en su interior. Dentro del automóvil también se encontró dinero producto de su trabajo.

La Personería de Remedios, junto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Ministerio Público, inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás del crimen.

Tras conocerse el hecho, otros conductores del sector solicitaron que se esclarezca el asesinato y que se haga justicia.

Información de Demetrio Ábrego

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