Atlapa | Suspenden temporalmente actividades en el Teatro Anayansi a raíz de inspección por el sismo

La ATP aclaró que la suspensión se limita exclusivamente al Teatro Anayansi y no implica el cierre general de Atlapa.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) informó que las actividades en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa serán suspendidas temporalmente para realizar adecuaciones recomendadas por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), tras las inspecciones efectuadas por el reciente sismo.

La medida busca garantizar la seguridad de los asistentes y del personal mientras se ejecutan los trabajos indicados por los equipos técnicos.

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La ATP aclaró que la suspensión se limita exclusivamente al Teatro Anayansi y no implica el cierre general de Atlapa. El resto de las instalaciones habilitadas continuará operativo y mantendrá el desarrollo de sus actividades programadas.

Asimismo, la administración del centro de convenciones mantiene comunicación directa con los productores y organizadores de eventos previstos en el Teatro Anayansi, con el propósito de coordinar las acciones correspondientes ante esta suspensión temporal.

Para consultas o información adicional, los interesados pueden comunicarse con la administración de Atlapa al teléfono 526-7220 o escribir al correo electrónico ventas.atlapa@atp.gob.pa.