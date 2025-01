Realizan audiencia sobre el canal de Panamá en el Senado de EEUU

Panamá/El Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de los Estados Unidos, presidido por el senador Ted Cruz, lleva a cabo una audiencia sobre las "Tarifas e Influencia Extranjera: Examinando el Canal de Panamá y su impacto en el comercio y la seguridad nacional de Estados Unidos".

La audiencia arrancó puntual a las 10:00 a.m. Ted Cruz dio la palabra a los testigos convocados, que incluyen a Louis E. Sola, presidente de la Comisión Marítima Federal; Daniel B. Maffei, comisionado de esta misma entidad; Joseph Kramek, director ejecutivo del World Shipping Council; y Eugene Kontorovich, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad George Mason.

La audiencia giró en torno a las "evidencias de potenciales violaciones". De acuerdo con el senador Cruz, uno de los peligros es tener a China cerca del Canal y el costo exorbitante del paso por la vía interoceánica. Además, dijo que hay empresas chinas construyendo un puente de un lado al otro del Canal; asimismo, hay empresas chinas controlando puertos en el Canal, lo que les permitiría bloquearlo.

Aseguró que hay empresas chinas que han conseguido contratos sin competencia, lo que podría haber llegado a un nivel de corrupción.

No podemos dejar que se extorsione a las navieras estadounidenses y no podemos hacernos de la vista gorda cuando Panamá está explotando una ruta estratégica. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras China avanza en nuestro hemisferio”, dijo Cruz.