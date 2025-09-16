MiAmbiente asegura que auditoría a proyecto minero abarcará todos los compromisos del estudio de impacto ambiental

La declaración de MiAmbiente se da luego de que el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) advirtiera que en dicha auditoría, supuestamente, el 45% de los compromisos ambientales y sociales del estudio de impacto ambiental categoría 3 del proyecto Cobre Panamá no serán auditados.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) reiteró este martes que se llevará a cabo una Auditoría Integral al proyecto Mina de Cobre Panamá, bajo un proceso que busca garantizar la más alta transparencia y rigurosidad técnica. La revisión abarcará el cumplimiento total de los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III, a través de un análisis exhaustivo que incorporará aspectos ambientales, legales, laborales y tributarios.

MiAmbiente señaló que durante una consulta pública realizada entre el 6 de enero y el 7 de febrero de 2025, se recibieron aportes de más de 260 organizaciones ambientalistas, empresas privadas, comunidades locales, academia y ciudadanos en general. Los insumos obtenidos servirán para complementar los Términos de Referencia, un mecanismo considerado clave para garantizar la transparencia y la participación en la toma de decisiones ambientales.

Según MiAmbiente, la empresa multinacional SGS Panama Control Services, Inc. actualmente se encuentra en la fase de planificación de la auditoría a realizar. Con el acompañamiento de la entidad, podrá proponer la incorporación de temas adicionales en las especificaciones técnicas de la evaluación, de acuerdo con su experiencia internacional.

Enfoques de la auditoría

MiAmbiente detalló que la auditoría se centrará en dos grandes líneas de trabajo:

Auditoría de medioambiente y compromisos derivados de la EsIA:

Determinación de áreas intervenidas

Verificación de planes de reforestación y del plan de acción de biodiversidad

Revisión de concesiones de agua de mar

Análisis de la ejecución de fondos destinados a compromisos sociales y ambientales

Evaluación del cumplimiento de normas ambientales en descargas de agua y calidad en puntos críticos

Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos

Monitoreo de pozos de agua subterránea, pozas de sedimentación y sistemas de estabilización de taludes y control de escorrentías.

Revisión de depósitos de almacenamiento de roca estéril (DARE) y de los sistemas de monitoreo geotécnico

Identificación de fragmentación de hábitats

Auditoría de Aspectos Principales Ambientales, Sociales y de Gobernanza:

Revisión de 32 informes de la fase de construcción y 10 de la etapa de operación

Evaluación de emisiones de gases de efecto invernadero, calidad del aire y del agua, gestión de recursos hídricos y seguridad en el manejo de productos, botaderos y depósitos de relaves

Análisis de la relación con comunidades, impacto en biodiversidad y manejo del patrimonio cultural

Documentación y marco legal

MiAmbiente precisó que la empresa contratada deberá basarse no solo en el trabajo de campo, sino también en la revisión de información relevante como:

El Plan de Acción de Biodiversidad (PAB)

Las Cartas de Entendimiento de 2012 y 2022

Planes de Reforestación

Planes Operativos Anuales (POAs)

Informes de Seguimiento Ambiental e Inspecciones Técnicas del Ministerio

Permisos ambientales otorgados por gobiernos anteriores

La entidad recordó que el proceso se sustenta en las disposiciones de la Ley 6 del 22 de enero de 2002, sobre transparencia en la gestión pública, y en la Ley 125 del 4 de febrero de 2020, mediante la cual Panamá ratificó el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales.

Finalmente, MiAmbiente invitó a la ciudadanía a consultar los documentos relacionados con esta auditoría a través de su página web, como parte del compromiso con la participación pública y la rendición de cuentas.

La declaración de MiAmbiente se da luego de que el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) advirtiera que en dicha auditoría, supuestamente, el 45% de los compromisos ambientales y sociales del estudio de impacto ambiental categoría 3 del proyecto Cobre Panamá no serán auditados.