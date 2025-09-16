El 45% de los compromisos ambientales y sociales del estudio de impacto ambiental de la mina no serán auditados, advierte el CIAM

El contrato con SGS asciende a $539,791.46 y contempla un plazo de seis meses de ejecución, más dos meses de liquidación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Según el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), el 45% de los compromisos ambientales y sociales del estudio de impacto ambiental categoría 3 del proyecto Cobre Panamá no serán auditados.

En un en vivo realizado en sus redes sociales, el organismo advierte que no se verificarán la mayoría de los compromisos que la empresa debió cumplir en las fases de construcción y operación.

Joana Ábrego, gerente legal del CIAM, dijo que casi un 50% de los compromisos solo de categoría 3 no serán auditados por la empresa que contrató el Estado.

Agregó que solo 203 compromisos han sido calificados como que serán objeto de verificación por parte de este equipo externo independiente. Explicó que los compromisos ambientales se están excluyendo porque aducen que la mayoría no son verificables en esta etapa de cuido y mantenimiento, y que estas obligaciones eran de la etapa de construcción.

"Es decir que el Gobierno Nacional apunta a solo verificar el cumplimiento por parte de la empresa minera de aquellas obligaciones que considera son exigibles en este momento que estamos en una etapa de cuido y mantenimiento, sin embargo, como vimos, no fue la promesa que se le hizo al país. Al país se le prometió una auditoría integral por un ente independiente de prestigio internacional, que revisaría el cumplimiento integral de todos los compromisos que Minera Panamá tiene y tenía con el Estado panameño. Esto tenía que incluir tanto diseño, construcción, operación y planes de cierre y poscierre. Sin embargo, el Gobierno Nacional nos dice ahora que solo verificará los compromisos que considera que la empresa está obligada legalmente a cumplir en este momento que está en cuidado y mantenimiento”, indicó.

El pasado 12 de septiembre, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció el inicio de la auditoría integral al proyecto mina de Cobre Panamá, ubicado en Cerro Petaquilla, distrito de Donoso, provincia de Colón.

MiAmbiente oficializó que se contrató a SGS Panamá Control Services, subsidiaria de la suiza Société Générale de Surveillance (SGS), considerada líder mundial en auditoría, inspección y certificación. Con más de 145 años de experiencia y presencia en 115 países, de acuerdo con un comunicado de MiAmbiente.

Esta auditoría se hace en medio del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, quien el 27 de noviembre de 2023 declaró ilegal el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, S.A.

El contrato con SGS asciende a $539,791.46 y contempla un plazo de seis meses de ejecución, más dos meses de liquidación.

Alcance y compromisos

En un comunicado, MiAmbiente explicó que la auditoría deberá realizarse bajo un enfoque estructurado, detallado y organizado, prestando especial atención a áreas críticas en materia laboral, social, ambiental y operativa.

Este proceso busca convertirse en un mecanismo indispensable para que el Estado panameño cumpla con sus responsabilidades en el uso sostenible de los recursos naturales, determine los aportes económicos y sociales del proyecto, refuerce la protección ambiental y garantice la defensa de los intereses nacionales.

Una mina paralizada

Actualmente, más de 13 mil hectáreas en Donoso donde se ubica la mina permanecen inactivas. El Tajo Botija, con sus 180 metros de profundidad, desde donde se extraía el material con cobre, está paralizado desde hace más de un año, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño.

El material extraído era trasladado a la zona de relave de más de 2,000 hectáreas, hoy también detenida.

En medio de este escenario, el gobierno autorizó recientemente la exportación del concentrado de cobre almacenado en bodegas y adelantó que el futuro de la mina será abordado “con mucha responsabilidad”. El tema de la mina de Donoso es uno de los imperdonables de la campaña del presidente José Raúl Mulino.

Con la auditoría en marcha, el gobierno busca contar con una radiografía integral del proyecto minero más grande del país, mientras crece la expectativa por la definición del camino que tomará Panamá frente a la operación de Cobre Panamá.